США, Канада и Финляндия намерены увеличить выпуск ледоколов для арктических условий

По словам Джейка Салливана, советника по национальной безопасности, три страны подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие производства арктических и полярных ледоколов.

“Это сотрудничество укрепляет нашу национальную безопасность и содействует мирному и продуктивному взаимодействию в арктических и полярных зонах”, — указано в заявлении, опубликованном Белым домом.

Договор включает обмен опытом, информацией и ресурсами, что, как отметил Салливан, должно ускорить строительство этих судов, способствуя усилению международного регулирования и безопасности в регионе.

Это также приведет к созданию устойчивой и конкурентоспособной судостроительной отрасли.

Партнёрство было представлено в июле текущего года и предназначено для удовлетворения как национальных, так и мировых потребностей в этих ключевых морских ресурсах, добавил советник.

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