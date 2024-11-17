США, Канада и Финляндия намерены увеличить выпуск ледоколов для арктических условий

“Это сотрудничество укрепляет нашу национальную безопасность и содействует мирному и продуктивному взаимодействию в арктических и полярных зонах”, — указано в заявлении, опубликованном Белым домом.
Договор включает обмен опытом, информацией и ресурсами, что, как отметил Салливан, должно ускорить строительство этих судов, способствуя усилению международного регулирования и безопасности в регионе.
Это также приведет к созданию устойчивой и конкурентоспособной судостроительной отрасли.
Партнёрство было представлено в июле текущего года и предназначено для удовлетворения как национальных, так и мировых потребностей в этих ключевых морских ресурсах, добавил советник.
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