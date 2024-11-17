Процентные ставки останутся ключевым фактором на ипотечном рынке в 2025 году

Новые правила выдачи ипотечных кредитов и тенденции предложения будут играть определенную роль, но, по мнению ведущего брокера, основное влияние в наступающем году окажут направление ставок и действия Банка Канады.

Предстоящие изменения в законодательстве по ипотечным кредитам, наличие запасов и динамика цен на жилье – все это сыграет важную роль в определении того, как будут развиваться жилищные и ипотечные рынки Канады в 2025 году. Но главным фактором, влияющим на эти показатели, является то, что неудивительно: изменение процентных ставок и стоимости заимствований.

Планируется, что 15 декабря вступят в силу расширение доступа к 30-летней амортизации и более высокий лимит страховых выплат по ипотечным кредитам – меры, которые широко рассматриваются как позитивный шаг в улучшении ситуации с ценовой доступностью для канадцев. По словам Дрю Дональдсона (на фото вверху), ипотечного брокера и директора Donaldson Capital, базирующегося в Торонто, процентные ставки по-прежнему будут главным фактором для заемщиков, поскольку они будут принимать решение о переезде в следующем году.

Доверие покупателей может вернуться в результате корректировки правил выдачи ипотечных кредитов. “Всякий раз, когда происходит изменение правил или нормативных актов, которое является позитивным, это приносит хорошие новости рынку”, – сказал Дональдсон канадскому специалисту по ипотечным кредитам. “Но я действительно думаю, что это история о процентных ставках. Если процентные ставки продолжат снижаться, то в 2025 году мы увидим очень высокие темпы роста.

“Если процентные ставки останутся на прежнем уровне, я думаю, что в 2025 году все будет в порядке, но это не будет таким устойчивым, как в 2020 или 2021 годах. Если процентные ставки вырастут, чего мы не прогнозируем, я думаю, вы увидите замедление рынка”.

Положительной новостью как для ипотечных брокеров, так и для заемщиков является то, что перспектива значительного повышения ставок в следующем году пока остается отдаленной. Банк Канады уже несколько раз снижал базовую ставку в этом году, и ожидается, что дальнейшее снижение произойдет в 2025 году, в то время как доходность пятилетних государственных облигаций Канады, которые являются лидерами по фиксированным ставкам по ипотечным кредитам, значительно снижалась на протяжении большей части 2024 года, несмотря на недавний всплеск.

По словам Дональдсона, эти тенденции уже оказали влияние: рынок рефинансирования начинает возвращаться к жизни, а потенциальные покупатели становятся все более готовыми к выходу на рынок. “Люди сейчас начинают верить, что ставки не только снизились, чтобы сделать их более управляемыми, но и что они будут продолжать снижаться в будущем, – сказал он, – и это просто возвращает уверенность всем.

“Люди прямо сейчас облизываются. Мы обнаружили, что люди чрезвычайно чувствительны к ценам. Поэтому я думаю, что последние несколько лет были тяжелыми для людей в экономическом плане, и они пытаются сэкономить как можно больше денег, когда вы рефинансируете их или покупаете новую недвижимость, и они хотят получить действительно конкурентоспособную процентную ставку. Но, в конце концов, все это позитивные новости, и я думаю, что 2025 год может быть даже лучше”.

Один из возможных вариантов на 2025 год: возвращение Дональда Трампа на пост президента США, и еще предстоит увидеть влияние политических предложений его новой администрации как на канадско-американские отношения, так и на североамериканскую экономику в целом.

Рынок облигаций выказал некоторую обеспокоенность по поводу экономического подхода Трампа и его потенциального стимулирования инфляции, в то время как другие указывают на дерегулирование и оптимизацию государственных расходов как на потенциальные блага для экономики.

Между тем, новые тарифы также могут негативно сказаться на канадской экономике, хотя Дональдсон охарактеризовал свои беседы с клиентами как “оптимистичные” относительно экономических перспектив на предстоящие годы. “У меня были клиенты, которые начинали говорить мне: ”Я бы хотел выйти на рынок сейчас, потому что я думаю, что если процентные ставки продолжат снижаться, в следующем году могут начаться торги и тому подобное”, – сказал он.

“Я испытываю сдержанный оптимизм. Я думаю, что худшее уже позади. Последние два–три года на канадском рынке были непростыми, и я также думаю, что рынок кондоминиумов все еще испытывает трудности, но это пройдет само собой. Все дело в процентных ставках. И я думаю, что в 2025-2026 годах люди будут приятно удивлены ситуацией на рынке недвижимости в целом”.

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