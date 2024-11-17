Чтиво выходного дня: одна из самых печальных императриц Российской империи

Мария Гессенская была никому не известной немецкой принцессой. Но случилось чудо: в нее влюбился Александр II и сделал ее императрицей Марией Александровной.

Мария Гессенская была никому не известной немецкой принцессой. Но случилось чудо: в нее влюбился Александр II и сделал ее императрицей Марией Александровной.

Будущий император Александр II в молодости был юношей весьма влюбчивым. Он любил посещать балы, охотно проводил время с девушками — в том числе и с молодыми фрейлинами. Он был влюблен во фрейлину Бородзину, затем во фрейлину Марию Трубецкую. Современники вспоминали, что у него даже возникла приязнь к юной королеве Виктории, правда, продлилась влюбленность недолго. В 1838 году Александр сопровождал родителей в поездке в Берлин — но уезжать не хотел, боясь, что в его отсутствие фрейлину Ольгу Калиновскую выдадут замуж. Тогда он еще не знал, что Германия для него станет важным местом. В следующем году во время очередной поездки в Дармштадте он встретит свою будущую жену принцессу Марию Гессенскую.

Знакомство произошло в 1839 году. 14-летнюю Марию Александр впервые встретил на опере «Весталки». Его сестра Мария Николаевна в своих дневниках «Сон юности» так описывала их встречу: «В кортеже совершенно безучастно следовала и девушка с длинными, детскими локонами. Отец взял ее за руку, чтобы познакомить с Сашей. Она как раз ела вишни, и в тот момент, как Саша обратился к ней, ей пришлось сначала выплюнуть косточку в руку, чтобы ответить ему. Настолько мало она рассчитывала на то, что будет замечена. Это была наша дорогая Мари, которая потом стала супругой Саши. Уже первое слово, сказанное ему, заставило его насторожиться: она не была бездушной куклой, как другие, не жеманилась и не хотела нравиться. Вместо тех двух часов, которые были намечены, он пробыл два дня в доме ее отца».

Александр влюбился. Семья принялась собирать сведения о девушке. Мария жила довольно замкнуто, и о ней почти никто ничего не знал. Но сведения оказались положительными: несмотря на молодость, девушка была серьезной, доброй и религиозной. Правда, мать Александра императрица Александра Федоровна была против брака.

На следующий день после крещения отпраздновали помолвку, Мария Дармштадская стала Великой княгиней Марией Александровной. 16 апреля, накануне 23 дня рождения Александра, сыграли свадьбу. «Мари была причесана так, что два длинных локона спадали с обеих сторон лица, на голову ей надели малую корону-диадему из бриллиантов и жемчужных подвесок — под ней прикреплена вуаль из кружев, которая свисала ниже плеч. Каждая из нас, сестер, должна была подать булавку, чтобы прикрепить ее, затем на нее была наброшена и скреплена на плече золотой булавкой пурпурная, отороченная горностаем мантия, такая тяжелая, что ее должны были держать пять камергеров. Под конец Мама еще прикрепила под вуалью маленький букетик из мирт и флердоранжа. Мари выглядела большой и величественной в своем наряде, и выражение торжественной серьезности на ее детском личике прекрасно гармонировало с красотой ее фигуры», — вспоминала Ольга Николаевна.

В тридцать лет Мария Александровна стала императрицей. Всем нравилась спокойная уверенность, с которой Мария приняла новое положение. Она дополняла Александра, относясь к нему почти с материнской любовью. А он доверял ей и каялся во всех своих недостатках. Их брак продлился сорок лет, и почти все они делали вместе: читали письма, ездили во время маневров в лагеря, на смотры и приемы. С генералами императрица говорила по-русски: ей удалось прекрасно выучить язык и русское произношение. Благодаря жене Александр был очень популярен в народе. В браке у Марии Александровны и Александра Николаевича родились 8 детей. Конечно, их отношения были такими же, как у простых людей: были в них и недоверие, и измены, но было место и прощению.

Талию Марии Александровны можно было обнять двумя ладонями. Да разве бывают такие тонкие талии у земных женщин. Тоненькая и хрупкая императрица казалось созданием совершенно нездешним. Будто не земная женщина стоит рядом с императором Александром II, а неземная фея.Коронационный наряд императрицы и сегодня можно увидеть в Оружейной Палате в Москве. А ведь на момент коронации Марии Александровне было уже тридцать четыре года и она шесть раз становилась матерью.

Дело в том, что ходили слухи, будто Мария вовсе не была родной дочерью герцога Гессенского, а была рождена от барона Августа де Гранси. Несмотря на то, что герцог признал Марию и ее брата Александра своими детьми, он все же поселил их отдельно, так что это только подтверждало теорию. Но Николай I и Александр смогли уговорить императрицу съездить в Дармштадт, чтобы познакомиться с невесткой. Девушка понравилась Александре Федоровне, и согласие на брак было получено. В 1840 году было объявлено о помолвке.Невестку полюбили все. При знакомстве она поражала тактом и врожденным достоинством. Особенно тепло относился к Марии император Николай I. Свои письма к ней он всегда начинал со слов «Благословенно Твое Имя, Мария». Александр с каждым днем все больше привязывался к невесте. Его сестра Ольга Николаевна была уверена, что этот союз был от бога.

В сентябре Мария отправилась в Петербург: в городе для нее подготовили покои в Зимнем дворце. Все хотели познакомиться с невестой, так что залы были переполнены. В декабре Мария перешла в православие, и ее окрестили Марией Александровной. «Во время Таинства подле нее стояла ее восприемница мать Мария, игуменья Бородинской обители, высокая, аскетичная, вся в черном, подле нее особенно трогательной казалась Мари, в белом одеянии, в локонах вокруг головы, украшенная только крестильным крестом на розовой ленте, который надел на нее Митрополит после того, как лоб девушки был помазан миром. После Причастия лицо Марии светилось радостью».

На следующий день после крещения отпраздновали помолвку, Мария Дармштадская стала Великой княгиней Марией Александровной. 16 апреля, накануне 23 дня рождения Александра, сыграли свадьбу.

Это не была здоровая форма. Еще до коронации, состоявшейся в 1855 году, Мария Александровна серьезно заболела. У нее развивалась болезнь легких. Нежной принцессе не подходил промозглый и холодный климат Санкт-Петербурга. У нее была неизлечимая форма туберкулеза.Исхудавшая и очень бледная, Мария походила на тень самой себя. Первое время болезнь императрицы удавалось скрывать, но с годами это перестало быть тайной. Зимы Мария Александровна часто проводила заграницей или в Крыму, где ее лечили самыми современными средствами.

Но самым значительным ударом по здоровью императрицы стала смерть старшего сына Николая в Ницце. Она никогда уже не оправилась от этого горя, став тенью самой себя. Талия Марии Александровны становилась все тоньше, а сил жить все меньше.

Добавлял волнений и супруг, нашедший со временем новую любовь в лице молодой выпускницы Смольного института, Екатерины Долгоруковой. Самое ужасное было то, что император совершенно не скрывал этих отношений от жены и даже поселил возлюбленную с их детьми в Зимнем дворце, прямо над покоями Марии Александровны.

Ни одной жалобы, ни одного упрека не произнесла оскорбленная до глубины души женщина, однако здоровье ее ухудшалось с каждым днем. Она практически не вставала с постели. Перед смертью Мария Александровна написала письмо, в котором выражала супругу благодарность за тридцать девять лет счастливой совместной жизни.

Невзгоды и страдания в конце концов сломили эту хрупкую маленькую принцессу с такой тонкой талией, но несмотря на всю свою эфемерность, она долгие годы оставалась моральным и нравственным стержнем, объединяющим царскую семью.