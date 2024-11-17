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Новости В Канаде стартовало расследование против WADA

В Канаде стартовало расследование против WADA

Степан Артемьевский Ноя 17, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде стартовало расследование против WADA отключены 2 Просмотров

Офис комиссара по защите частной жизни Канады объявил на своем официальном сайте о начале расследования в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA)

 

Официальный сайт канадского комиссара по защите личной информации сообщил о начале проверки Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ответ на поступившие жалобы о несанкционированном раскрытии личных данных атлетов.

По информации из заявления, причиной для начала расследования стало обращение, которое утверждает, что WADA передало личные данные спортсменов международным спортивным федерациям.

Эти данные сейчас используются для оценки соответствия атлетов их половым признакам без их ведома и согласия.

В рамках проверки будет оцениваться, соответствуют ли методы сбора, использования и раскрытия информации, применяемые WADA, федеральным законам Канады о защите частной жизни. Дело находится на стадии активного расследования.

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