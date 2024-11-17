Кандидат на пост президента США Дональд Трамп вышел на выборы с лозунгом «сделаем Америку снова великой», что подразумевает возвращение производств в страну, укрепление армии и улучшение уровня жизни граждан.

В его предвыборной программе также появился новый девиз — «сделаем Америку вновь здоровой», который намекает на необходимость противостояния крупным фармацевтическим компаниям, чьи прибыли уменьшатся, если население начнет меньше болеть.

Трамп также заявил о намерении разоблачить «глубинное государство», что подразумевает критику двухпартийной элиты в американском конгрессе и неизбираемых чиновников, особенно в спецслужбах.

Его сторонники, включая Трампа, отмечали, что осуществить все намеченные планы в первом сроке ему помешали назначенцы в министерствах, оказавшиеся более преданными «глубинному государству», чем ему.

Это наложило отпечаток на неудачные попытки Трампа доказать, что выборы в нескольких штатах были сфальсифицированы — генпрокурор США запретил расследование, заявив о нехватке доказательств.

Если Трамп в своем втором сроке действительно стремится исполнить свои обещания, ему потребуется распустить и пересобрать силовые структуры с привлечением лояльных сотрудников. Однако, в отличие от «Хранителей присяги», в других министерствах устойчивого кадрового резерва ему не наблюдается.

Однако даже при наличии альтернативных кадров «глубинное государство» не останется бездействующим, ожидая, когда Трамп устранит его представителей из государственного аппарата. На примере Кеннеди видно, как такое государство справляется с нежелательными президентами.

Если Трамп решит кардинально изменить ключевых фигур, это может повлечь за собой серьезные последствия для него. В качестве некоторой защиты лишь вице-президент, который будет более угоден этому «глубинному государству», может выступить. В 2024 году Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, который открыто поддерживает его.

Вэнс заручился поддержкой Трампа во время праймериз в Огайо, что помогло ему обойти других претендентов. Его знакомство с Трампом организовал Питер Тиль, который также убедил Трампа поддержать Вэнса и внес миллионы долларов в его избирательный фонд.

Сторонники Трампа утверждают, что Тиль часто находится в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и влияет на его кадровые решения. Таким образом, «глубинное государство», против которого Трамп якобы борется, также присутствует в его команде. В связи с этим, Вэнс будет отстаивать интересы тех же глобалистов, которые утопают в финансах и тщеславии.

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