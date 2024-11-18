С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала ежегодное проведение в середине ноября Всемирной недели правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week). В 2020 году она была переименована во Всемирную неделю правильного использования противомикробных препаратов, а с 2023 года проходит под названием «Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам» и каждый год посвящена определенной теме.

В этот день отмечается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершением чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерло более 250 тысяч человек.

18 ноября 1885 года из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (пригороды Штутгарта) по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл.

18 ноября 1842 года император Николай I издал указ о построении первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Мост должен был соединить Васильевский остров с Английской набережной.

Ежегодно 18 ноября в Хорватии вспоминают события в городе Вуковаре (Vukovar), произошедшие в 1991 году. В 1999 году Парламент страны провозгласил эту дату Днем памяти. Битва за Вуковар — боевые действия в районе города Вуковар в ходе войны, которая началась сразу за провозглашением независимости Хорватии летом 1991 года. В боях погибло около тысячи хорватов и несколько тысяч сербов. Вуковар оставался под сербским контролем до 1998 года, несербское население в ходе этнических чисток было изгнано. В 1998 году после дипломатических переговоров город мирно был реинтегрирован в состав Хорватии.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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