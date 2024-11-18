99-летний мужчина из Канады рассказал о причинах своего долголетия

99-летний ветеран Второй мировой войны Питер Крафт из Канады отметил свой вековой юбилей с небольшим опережением — за два месяца до реальной даты.

Этот необычный праздник состоялся 26 октября в городе Олдс, провинция Альберта, где Крафт живет уже более двух десятилетий.

На торжественном мероприятии собрались 60 гостей, включая родных из разных уголков Канады и США.

Мужчина решил отпраздновать важную дату заранее, чтобы она не совпадала с новогодними праздниками и не затерялась среди других событий.

Питер Крафт, родившийся 27 декабря 1924 года, прошел через множество испытаний. В интервью он поделился воспоминаниями о войне и неожиданно раскрыл свой секрет долгой жизни.

По его словам, главным источником радости в молодости было пиво. «Мы часто ездили развлекаться в город и пили много пива», — с улыбкой поделился ветеран.

Хотя из-за диабета он ограничил сладости, в остальном его рацион не строгий. «Я просто ем, что подают», — добавил Крафт.

Несмотря на свой возраст, ветеран сохраняет оптимизм, хотя и признает, что старость дается нелегко. «Я стал медленнее ходить и хуже слышу», — отметил он.

Проблемы со слухом, по его словам, возникли из-за участия в боевых действиях.

Празднование юбилея стало трогательной встречей с родными, которых Крафт не видел многие годы, что сделало этот день особенно запоминающимся.

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