Канадские сталелитейщики опасаются, что могут пострадать при Трампе

Канадские производители стали выражают опасения по поводу возможных негативных последствий от повышения тарифов, если Дональд Трамп вернется к власти.

Согласно информации CBC от 14 ноября, партнер юридической фирмы ArentFox Schiff Лия Скарпелли озвучила угрозу, что Канаде могут быть применены общие тарифы.

На конференции сталелитейщиков в Калгари Скарпелли отметила: «Не думаю, что Трамп введет тарифы исключительно на канадскую продукцию — скорее всего, Канада попадет под общие санкции».

Отраслевые эксперты находятся в ожидании возможных действий Трампа в случае его победы на выборах и испытывают тревогу по этому поводу.

Президент Канадского института стальных конструкций Кинин Лумис подчеркнул: «Мы очень обеспокоены тем, что ждет нас впереди» и добавил, что существует опасение не только в связи с увеличением американских тарифов, но и с возможностью ответных мер со стороны Канады.

Лумис также сообщил, что значительная часть стали, используемой в строительстве, импортируется из США.

Скарпелли считает, что Трампа больше тревожит импорт дешевой стали из Китая и возможность обхода тарифов через Мексику.

Тем не менее, вице-президент Канадской ассоциации производителей стали Франсуа Демаре выразил «осторожный оптимизм» относительно тарифов, отметив, что проблемы с избыточными мощностями в Китае касаются всех производителей.

По данным ассоциации, Канада экспортирует в США около шести миллионов тонн стали на сумму около C$11 миллиардов, в то время как импорт составляет примерно 3,5 миллиона тонн на сумму около C$8 миллиардов.

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