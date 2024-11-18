Преемник Валери Плант будет выбран в марте 2025 года

В Projet Montreal сообщили, что партийный конкурс по выдвижению кандидатов начнется 9 декабря и продлится до 31 января 2025 года.

3 февраля состоится официальный старт предвыборной гонки, после чего 15 марта состоится голосование за нового лидера.

Партия объявила правила предвыборной гонки в пятницу после заявления Плант в прошлом месяце о том, что она не будет баллотироваться на муниципальных выборах.

Чтобы иметь право баллотироваться на эту должность, кандидаты должны будут собрать 200 подписей от депутатов в семи округах, минимум по 10 подписей в каждом округе. Согласно правилам, они также должны будут внести личный взнос в размере 1000 долларов в пользу партии и собрать пожертвования в размере 7500 долларов в пользу партии с момента запуска своей кампании.

У желающих принять участие в выборах есть время до 13 февраля 2025 года, чтобы стать участником Projet Montreal.

Некоторые имена уже были выдвинуты в качестве потенциальных преемников. Член городского совета Мерсье–Ошелага-Мезоннев Алия Хассан-Курноль и мэр района Виллере–Сен-Мишель–Парк-Экстенсив Лоуренс Лалонд Лавин публично выразили заинтересованность в выдвижении своих кандидатур.

Что касается оппозиции, то борьба за лидерство продолжается уже месяц.

Ensemble Montreal, похоже, дисквалифицировал единственного выдвинувшегося кандидата, брокера по недвижимости Юн Эль Мустира. После отклонения его кандидатуры совет директоров партии подтвердил в электронном письме в прошлое воскресенье, что он отклонил его апелляцию на это решение.

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