Гуляем по Монреалю: Монт-Рояль

Чтобы получить общее представление о городе, начните знакомство с ним с приятной прогулки по склонам прекрасного парка Монт-Рояль.

Вы можете подняться по тропинке и лестнице от конца rue Peel или выбрать более короткий путь от автостоянки Chemin Remembrance. Однако, возможно, самое прекрасное — это оказаться в парке на конной повозке.

Известный местными жителями как la montagne — это ироничное название — этот холм был замечен Жаком Картье во время его исторического путешествия по реке Святого Лаврентия в 1535 году, и он назвал его Mont Real в честь короля Франциска I.

С массивного Chalet de la Montagne или с металлического креста на вершине холма (вечером он подсвечивается) открывается вид на реку Святого Лаврентия, которая течет из озера Дё-Монтань, огибая город на северо-восток к океану.

Монреальцы считают, что река течет к югу, и о расположении дорог, идущих рядом с ней, говорят как о находящихся «к востоку» или «к западу» от бульвара Сен-Лоран. В портовом районе находятся невысокие каменные здания Старого Монреаля, в то время как современные бетонные, стальные и стеклянные небоскрёбы сосредоточены вокруг бульвара Рене Левека.

На его восточной стороне мост Жака Картье соединяет остров Монреаль с искусственным островом Св. Елены, где проходила выставка ЭКСПО-67, а также с южным берегом. Мост Виктории пересекает реку Святого Лаврентия на юге.

На склонах холма Вестмаунт, расположенного к юго-западу от парка Монт-Рояль, можно увидеть виллы и особняки старой англосаксонской элиты Монреаля. К северу и западу от парка находятся районы этнических меньшинств и стильный франкоязычный район Отремон. В ясный день на севере можно разглядеть Лаврентийские горы, а на юго-востоке — Зеленые горы в Вермонте.

Парк Монт-Рояль, созданный Фредериком Лоу Олмстедом, автором центрального парка Нью-Йорка, служит местом отдыха горожан: летом здесь устраивают пикники, а зимой катаются на тобоганах.

Водоем Бобровое озеро подходит для катания на коньках зимой и для плавания летом. Прогулка вокруг озера позволяет услышать множество языков: здесь, помимо французского и английского, звучат и другие языки, в том числе, безусловно, и русский.

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