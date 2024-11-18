Компания General Motors инициирует отзыв сотен тысяч внедорожников и пикапов в США и Канаде

Процедура отзыва затрагивает некоторые модели пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra 1500, выпущенные в период с 2020 по 2022 годы.
Также под отзыв попадают Cadillac Escalade 2021 года, GMC Yukon и Chevrolet Tahoe и Suburban.
Основной проблемой, ставшей причиной отзыва, является возможная блокировка задних колес, что увеличивает вероятность аварий.
Это может произойти из-за износа клапана управления трансмиссией.
Ранее владельцы могут заметить резкие переключения передач как знак неисправности.
Компания планирует обновить программное обеспечение автомобилей, чтобы оно могло следить за состоянием клапана и предупреждать о возможных поломках.
При определенном уровне износа система будет ограничивать переход на выше пятый диапазон передач, тем самым предотвращая понижение с восьмой передачи.
Замена программного обеспечения будет осуществляться по гарантии.
GM сообщила о 11 случаях, которые могли быть связаны с данной проблемой; в результате некоторые инциденты привели к незначительному материальному ущербу, но серьезных аварий не зарегистрировано.
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