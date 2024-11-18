Детская больница Монреаля призывает родителей избегать по возможности ее посещения

Две крупнейшие детские больницы Монреаля просят родителей по возможности не приводить своих детей в отделение неотложной помощи из- за резкого увеличения числа пациентов .

В пресс–релизе CHU Sainte–Justine и Монреальской детской больницы (MCH) говорится, что вирусы и респираторные инфекции оказывают давление на персонал, и что, если состояние ребенка не требует немедленной помощи, следует избегать посещения госпиталя.

В обеих больницах заявили, что ни одному ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи, не будет отказано, но детям с простудой, гриппом или гастроэнтеритом с легкими симптомами следует подождать “несколько часов, прежде чем обратиться к врачу скорой помощи”, – сказал главный врач CHU Saint–Justine доктор Антонио Д’Анджело.

“Экстренные службы должны быть зарезервированы для людей, чье состояние требует немедленной помощи”, – добавил директор по чрезвычайным ситуациям MCH доктор Харли Айсман. “Для детей, которые не серьезно больны или не получили травм, можно рассмотреть другие варианты, такие как линия 8-1-1”.

В больницах сообщили, что в октябре у половины из тех, кто обращался к ним, были незначительные проблемы со здоровьем, в то время как заполняемость составляла около 140%. В больнице Сент-Джастин около 40% пациентов имели незначительные проблемы со здоровьем, а заполняемость составляла 120%.

Д’Анджело сказал, что незначительные проблемы со здоровьем, такие как грипп, гастроэнтерит и лихорадка, обычно длятся от трех до пяти дней и поддаются лечению в домашних условиях

“Если вы сомневаетесь, вы можете обратиться к фармацевту по месту жительства, чтобы получить оперативную консультацию от медицинского работника”, – сказал он. “Если симптомы сохраняются, предпочтительным вариантом остается консультация с врачом”.

Больницы добавляют, что родителям следует отвозить своих детей в отделение неотложной помощи в следующих случаях:

Повышение температуры у ребенка в возрасте до трех месяцев

Необычная сонливость или спутанность сознания

Затрудненное дыхание

Рвота или диарея с неспособностью удерживать жидкость и/или признаками обезвоживания

Если вы случайно употребили яд, наркотик или неизвестное вещество

Кроме того, если ребенок получил одну из следующих травм, необходимо вызвать скорую помощь.:

Травма головы с потерей сознания, спутанностью сознания или повторной рвотой

Порез, на который может потребоваться наложение швов

Травма, при которой подозревается перелом кости (например, отек или невозможность пользоваться конечностью)

Травма глаза

Ожоги, приводящие к образованию волдырей

Отделения неотложной помощи уделяют приоритетное внимание тяжелобольным и травмированным пациентам, поэтому в менее неотложных случаях время ожидания может быть очень долгим, добавляют больницы в пресс-релизе. Родителям следует взять с собой сумку со смесью, продуктами питания, подгузниками и ацетаминофеном или ибупрофеном и свести к минимуму количество членов семьи, которые приходят с больным ребенком.

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