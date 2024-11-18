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Новости Детская больница Монреаля призывает родителей избегать по возможности ее посещения

Детская больница Монреаля призывает родителей избегать по возможности ее посещения

Степан Артемьевский Ноя 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Детская больница Монреаля призывает родителей избегать по возможности ее посещения отключены 1 Просмотров

Две крупнейшие детские больницы Монреаля просят родителей по возможности не приводить своих детей в отделение неотложной помощи из-за резкого увеличения числа пациентов.

 

В прессрелизе CHU SainteJustine и Монреальской детской больницы (MCH) говорится, что вирусы и респираторные инфекции оказывают давление на персонал, и что, если состояние ребенка не требует немедленной помощи, следует избегать  посещения госпиталя.

В обеих больницах заявили, что ни одному ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи, не будет отказано, но детям с простудой, гриппом или гастроэнтеритом с легкими симптомами следует подождать несколько часов, прежде чем обратиться к врачу скорой помощи”, сказал главный врач CHU SaintJustine доктор Антонио Д’Анджело.

Экстренные службы должны быть зарезервированы для людей, чье состояние требует немедленной помощи, добавил директор по чрезвычайным ситуациям MCH доктор Харли Айсман. Для детей, которые не серьезно больны или не получили травм, можно рассмотреть другие варианты, такие как линия 8-1-1.

В больницах сообщили, что в октябре у половины из тех, кто обращался к ним, были незначительные проблемы со здоровьем, в то время как заполняемость составляла около 140%. В больнице Сент-Джастин около 40% пациентов имели незначительные проблемы со здоровьем, а заполняемость составляла 120%.

Д’Анджело сказал, что незначительные проблемы со здоровьем, такие как грипп, гастроэнтерит и лихорадка, обычно длятся от трех до пяти дней и поддаются лечению в домашних условиях

“Если вы сомневаетесь, вы можете обратиться к фармацевту по месту жительства, чтобы получить оперативную консультацию от медицинского работника”, – сказал он. “Если симптомы сохраняются, предпочтительным вариантом остается консультация с врачом”.

Больницы добавляют, что родителям следует отвозить своих детей в отделение неотложной помощи в следующих случаях:

Повышение температуры у ребенка в возрасте до трех месяцев
Необычная сонливость или спутанность сознания
Затрудненное дыхание
Рвота или диарея с неспособностью удерживать жидкость и/или признаками обезвоживания
Если вы случайно употребили яд, наркотик или неизвестное вещество

Кроме того, если ребенок получил одну из следующих травм, необходимо вызвать скорую помощь.:

Травма головы с потерей сознания, спутанностью сознания или повторной рвотой
Порез, на который может потребоваться наложение швов
Травма, при которой подозревается перелом кости (например, отек или невозможность пользоваться конечностью)
Травма глаза
Ожоги, приводящие к образованию волдырей

Отделения неотложной помощи уделяют приоритетное внимание тяжелобольным и травмированным пациентам, поэтому в менее неотложных случаях время ожидания может быть очень долгим, добавляют больницы в пресс-релизе. Родителям следует взять с собой сумку со смесью, продуктами питания, подгузниками и ацетаминофеном или ибупрофеном и свести к минимуму количество членов семьи, которые приходят с больным ребенком.

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