Чтиво сегодняшнего дня: Маркиза Де Помпадур

Жанна-Антуанетта Пуассон родилась 29 декабря 1721 года в городе Париж, Франция. Девочка получила прекрасное образование благодаря приемному отцу, известному в светском обществе юристу

Жанна-Антуанетта Пуассон. Французская Аристократка. Официальная фаворитка короля Людовика XV. Помогала многим энциклопедистам своего времени, выделяла финансы для ученых, художников и писателей.

Жанна-Антуанетта Пуассон родилась 29 декабря 1721 года в городе Париж, Франция. Девочка получила прекрасное образование благодаря приемному отцу, известному в светском обществе юристу. Он же устроил и ее брак, выдав ее за своего племянника Шарля Гийома Ленормана д’Этиоля. Благодаря красоте и и уму, девушка быстро завоевала внимание столичного общества.

Знакомство молодой мадам д′Этиоль с королем произошло на бал-маскараде, который проходил в Парижской Ратуше 28 февраля 1745 года. Интересно, что король обратил на Жанну внимание, когда она была именно в маске. Манера держаться и пластика девушки привлекли его. Вскоре Людовик XV сделал ее своей фавориткой, а ее мужу предоставлено доходное место.

В Версале в ее распоряжение были предоставлены несколько комнат, расположенных прямо над королевскими покоями и соединенных с ними потайной лестницей. В июле 1745 года король подарил ей усадьбу Помпадур в области Лимузен вместе с титулом маркизы. Через год король преподнёс своей подруге участок Версальского парка площадью в 6 гектар, где возведен скромный «эрмитаж». В 1748 году маркиза приобрела неподалеку усадебный дом Ла-Сель. К ее услугам находился целый штат фрейлин. По отношению к королеве Марии Лещинской вела себя подчеркнуто уважительно. Королева была на семь лет старше супруга, глубоко религиозна и после рождения десятого ребенка заявила Людовику, что больше не намерена делить с ним ложе.

Обладая острым умом, быстро подчинила себе короля. Внешняя и внутренняя политика государства оказалась в ее руках. Девушка окружила короля преданными ей людьми. По ее воле назначен маршалом Франции герцог Ришелье, министром иностранных дел герцог Шуазель, министром финансов Машо. Она заставила короля заключить невыгодный союз с Австрией. Ее частные расходы были огромны, а также считалась законодательницей мод. Деятельность Помпадур вызывала восхищение при дворе, но резко осуждалась народом.

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Другой стороной ее биографии являлось покровительственное отношение к деятелям культуры и искусства. Женщина помогала многим энциклопедистам своего времени, выделяла денежные средства для ученых, художников и писателей. Дружила с Шарлем Пино Дюкло и Жаном Франсуа Мармонтелем. Организовала фарфоровое производство, изделия которого отличались необычным розовым цветом. Этот сорт назван в ее честь: «Rose Pompadour».

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Благодаря ее усилиям в Версальском дворце создан камерный театр, в котором Помпадур часто играла разные роли. Маркиза приложила много сил и для организации Военной школы для детей дворян. Феномен закулисного правления оказал большое влияние на формирование французской культуры. К 1760 году суммы, отпускаемые королевской казной на содержание маркизы, весьма сократились. У короля к тому времени уже появились новые фаворитки.

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Маркиза Де Помпадур скончалась 15 апреля 1764 года в Париже после тяжелой болезни.