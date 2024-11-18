Полицейский из Квебека отстранен от службы на 15 суток

Сотрудник полиции провинции Квебек был отстранен от работы на 15 дней без сохранения заработной платы за то, что в 2021 году выбросил часть черепа молодой жертвы аварии на мотоцикле в овраг.

Судья по административным делам трибунала по полицейской этике установил, что проступок Себастьена Плуффа был “необъяснимым и неоправданным”, но, тем не менее, он оставил в силе приговор, который был совместно рекомендован сотрудником полиции и следователем совета по этике.

“Факты этого дела свидетельствуют о том, что сержант Себастьян Плуфф потерпел неудачу на всех уровнях”, – написал судья по административным делам Бенуа Мак-Махон в решении от 4 ноября.

“Его неправомерные действия вызывают тревогу и должны быть осуждены, поскольку они дискредитируют его работу и репутацию его полиции”.

В согласованном изложении фактов, включенном в решение, говорится, что мать жертвы обнаружила фрагмент черепа своего 14–летнего сына, когда искала его мобильный телефон на том месте, где он умер четырьмя днями ранее, недалеко от Сент–Эмиль–де–Саффолк. Его туда выбросил сержант полиции, о чем признался немного позже.

“Такой поступок свидетельствует об отсутствии сочувствия”, – написал судья, который сказал, что действия офицера, по-видимому, были частично мотивированы непонятной “местью”.

Действия полицейского были раскрыты несколько дней спустя, когда семья попыталась вернуть фрагмент черепа для кремации. Затем Плуфф признал свои действия и вернулся в лес, чтобы безуспешно поискать пропавший фрагмент. После чего на поиски были направлены дополнительные полицейские, и наконец-то фрагмент был обнаружен и отправлен в похоронное бюро.

Следователь по этическим вопросам и офицер полиции рекомендовали отстранить его от работы на 15 дней за два нарушения, которые должны были быть отбыты одновременно. В отчете отмечалось, что Плуфф признал свой проступок, выразил раскаяние и за 19 лет службы в полиции не имел никаких других нарушений этических норм.

Мать жертвы, указанная в решении как Н.Р., оспорила наказание на том основании, что оно было слишком мягким.

Мак-Махон согласился с тем, что приговор был мягким, но сказал, что трибунал может отменить совместную рекомендацию только в тех случаях, когда наказание настолько необоснованно, что противоречит общественным интересам и может нанести ущерб отправлению правосудия. Макмахон написал, что он не верит в то, что эта планка была соблюдена, или в то, что наказание приведет людей к выводу, что система правосудия перестала функционировать должным образом.

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