Осенний салон иммиграции и интеграции в Квебеке! Спешите!

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Будьте на связи 18 и 19 ноября 2024 года на осенней выставке иммиграции и интеграции в Квебеке во Дворце конгрессов Монреаля !

Выставка иммиграции и интеграции в Квебеке будет открыта до 20: 00 в понедельник, 18 ноября, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы познакомиться со всеми возможностями тех, кто собрался там для того, чтобы помочь и проконсультировать именно вас!

Расписание мероприятия следующее : Понедельник, 18 ноября 2024 г. : с 12: 00 до 20: 00 — Вторник, 19 ноября 2024 г. : с 10: 00 до 18: 00

Обратите внимание на следующие возможности:

Горнодобывающий сектор. Набирают 6 компаний. Отрасль, которая вносит свой вклад в экономическую жизнеспособность Квебека и в совершенствование своей продукции.

Сектор пищевой промышленности : множество разнообразных должностей ! Нанимают 5 компаний. Эта отрасль способствует экономической жизнеспособности Квебека и развитию его продукции!

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