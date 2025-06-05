В Монреале ожидаются перебои в работе общественного транспорта из-за забастовки персонала STM

Жителей и гостей Монреаля, пользующихся услугами Société De Transport De Montréal (STM), ждёт волна перебоев в работе метро и автобусов: с 9 по 17 июня технические работники начинают многодневную забастовку.

Согласно документу, опубликованному трудовым трибуналом провинции, в этот период движение метро и автобусов на острове Монреаль будет ограничено всего тремя временными окнами в сутки. Это значит, что общественный транспорт будет работать с большими перерывами, и пассажирам придётся заранее планировать свои поездки.

Однако есть исключение: на время гоночного уикенда Формулы-1 (13–15 июня) STM будет работать в обычном режиме. Это стало возможным благодаря временному соглашению, заключённому специально для обслуживания болельщиков и гостей Гран-при Канады на острове Нотр-Дам. Таким образом, если вы собираетесь на автодром, проблем с транспортом у вас не возникнет.

Вывод:

С 9 по 17 июня большинство пассажиров STM столкнутся с серьёзными ограничениями в работе транспорта, за исключением дней проведения Гран-при. Планируйте маршруты заранее и следите за обновлениями от STM, чтобы избежать неудобств в период забастовки.

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