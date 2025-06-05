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Новости В Квебеке теперь можно брать собак на террасы ресторанов и баров

В Квебеке теперь можно брать собак на террасы ресторанов и баров

Степан Артемьевский Июн 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 19 Просмотров

Если ваши друзья заняты и не могут составить вам компанию за бокалом на летней террасе, теперь вы можете взять с собой своего четвероногого друга. Благодаря недавним изменениям в законодательстве Квебека, теперь разрешено приводить собак на открытые площадки ресторанов и баров по всему региону — если это позволяет само заведение.

 

Поправка к закону №85, принятая в марте, официально смягчила правила относительно собак на террасах, как раз к началу тёплого сезона. Ранее владельцы ресторанов и баров рисковали получить штраф от Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ), если разрешали гостям приходить с собаками на свои летние площадки. Теперь это ограничение снято.

Однако не спешите хватать поводок: решение о допуске собак по-прежнему остаётся за каждым отдельным рестораном или баром. Теперь владельцы заведений сами выбирают, разрешать ли гостям приходить с питомцами. Главное нововведение — клиентам больше не нужно автоматически оставлять своих собак дома.

Таким образом, в Квебеке любители собак получили больше свободы и возможностей проводить время с питомцами на свежем воздухе, наслаждаясь атмосферой любимых кафе и баров.

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