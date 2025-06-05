Как мошенники обманывают пассажиров в аэропорту Монреаля: реальная история и советы по безопасности

Как развивалась схема
После прилёта в Монреаль Майерс заказала Uber до дома в Пойнт-Сен-Шарль. Приложение долго не могло найти машину, но в итоге выдало ей PIN-код для подтверждения поездки. Сотрудник аэропорта направил её к ожидающему автомобилю. Уже в машине водитель заявил, что приложение Uber «не работает», и предложил просто поехать, а по прибытии выставил счёт как за обычное такси — $55 вместо стандартных $41. Майерс расплатилась картой, добавила чаевые, а позже обнаружила, что с её счёта списано $115,60.
Реакция аэропорта и Uber
Администрация аэропорта напомнила, что только лицензированные такси и проверенные водители Uber могут обслуживать клиентов на территории аэропорта. Для Uber существует отдельная очередь, где сотрудники сверяют данные машины и водителя. Однако мошенники всё ещё находят способы обойти систему. Uber подтвердил, что система PIN-кодов позволяет отследить водителя, но в данном случае Майерс не смогла установить личность мошенника. К счастью, ей удалось вернуть деньги через банк.
Как защитить себя
- Всегда сверяйте номер машины, марку и имя водителя с информацией в приложении.
- Не садитесь в автомобиль, если водитель не может подтвердить ваш заказ через приложение.
- Не оплачивайте поездку вне приложения Uber.
- В случае подозрительных ситуаций сразу обращайтесь в службу поддержки Uber и администрации аэропорта.
Заключение
Мошенничество с такси и сервисами поездок остаётся актуальной проблемой в аэропорту Монреаля. Даже если водитель кажется дружелюбным и уверенным, не стоит терять бдительность: проверяйте все детали заказа и не соглашайтесь на оплату вне приложения. Только так можно обезопасить себя от подобных схем и финансовых потерь.
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