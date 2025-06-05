Как мошенники обманывают пассажиров в аэропорту Монреаля: реальная история и советы по безопасности

В международном аэропорту Монреаль–Пьер Эллиот Трюдо вновь зафиксирован случай мошенничества с сервисами поездок. Пассажирка Линдси Майерс стала жертвой схемы, когда таксист выдал себя за водителя Uber и завысил стоимость поездки более чем в два раза.

Как развивалась схема

После прилёта в Монреаль Майерс заказала Uber до дома в Пойнт-Сен-Шарль. Приложение долго не могло найти машину, но в итоге выдало ей PIN-код для подтверждения поездки. Сотрудник аэропорта направил её к ожидающему автомобилю. Уже в машине водитель заявил, что приложение Uber «не работает», и предложил просто поехать, а по прибытии выставил счёт как за обычное такси — $55 вместо стандартных $41. Майерс расплатилась картой, добавила чаевые, а позже обнаружила, что с её счёта списано $115,60.

Реакция аэропорта и Uber

Администрация аэропорта напомнила, что только лицензированные такси и проверенные водители Uber могут обслуживать клиентов на территории аэропорта. Для Uber существует отдельная очередь, где сотрудники сверяют данные машины и водителя. Однако мошенники всё ещё находят способы обойти систему. Uber подтвердил, что система PIN-кодов позволяет отследить водителя, но в данном случае Майерс не смогла установить личность мошенника. К счастью, ей удалось вернуть деньги через банк.

Как защитить себя

Всегда сверяйте номер машины, марку и имя водителя с информацией в приложении.

Не садитесь в автомобиль, если водитель не может подтвердить ваш заказ через приложение.

Не оплачивайте поездку вне приложения Uber.

В случае подозрительных ситуаций сразу обращайтесь в службу поддержки Uber и администрации аэропорта.

Заключение

Мошенничество с такси и сервисами поездок остаётся актуальной проблемой в аэропорту Монреаля. Даже если водитель кажется дружелюбным и уверенным, не стоит терять бдительность: проверяйте все детали заказа и не соглашайтесь на оплату вне приложения. Только так можно обезопасить себя от подобных схем и финансовых потерь.

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