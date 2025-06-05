Канада защищает металлургов: ответ на новые тарифы США

На фоне обостряющейся торговой войны между Канадой и США правительство Оттавы объявило о новых мерах поддержки отечественных производителей стали и алюминия. Министр промышленности Мелани Жоли после встречи с лидерами алюминиевой отрасли в Монреале заявила: Канада будет использовать только канадскую сталь и алюминий в национальных инфраструктурных и оборонных проектах.

Давление со стороны США усиливается

Президент США Дональд Трамп грозит повысить тарифы на импорт стали и алюминия до 50% уже на этой неделе. Это решение может нанести серьёзный удар по канадским металлургам: Канада остаётся крупнейшим поставщиком стали в США, обеспечивая четверть всего импорта в 2023 году. Уже введённые в марте 25-процентные пошлины привели к финансовым трудностям для компаний по всей стране. На прошлой неделе монреальская Sinobec Group Inc. подала заявление о защите от кредиторов, объяснив это тарифным давлением и слабым рынком.

Реакция профсоюзов и промышленности

Профсоюз сталелитейщиков (United Steelworkers) поддержал инициативу правительства, призвав закрепить приоритет использования канадских материалов на законодательном уровне. «Это должно стать началом широкой индустриальной стратегии, поддерживающей рабочие места и производство в Канаде», — заявил глава профсоюза Марти Уоррен.

Политика «Покупай канадское»

Либеральная партия уже включила в свою избирательную программу максимальное использование отечественных материалов в государственных проектах. Теперь правительство обязуется не только использовать канадскую сталь и алюминий, но и расширить приоритет на древесину, критические минералы и другие ключевые отрасли.

Почему это важно

Торговые войны и тарифы угрожают стабильности рабочих мест и развитию национальной промышленности. Поддержка отечественных производителей становится не только экономическим, но и стратегическим вопросом для Канады. В условиях ужесточения международной конкуренции и давления со стороны США, ставка на собственные ресурсы и производство — логичный и необходимый шаг для укрепления экономики и защиты интересов канадцев.

В ближайшие недели станет ясно, насколько эффективными окажутся меры правительства и как они повлияют на будущее канадской металлургии в условиях растущей неопределённости на мировом рынке.

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