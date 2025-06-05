Вокруг закона №69 об энергетике в Квебеке — политический скандал и обвинения в «затыкании рта»

В последние дни парламентской сессии в Квебеке разгорается конфликт вокруг закона №69 об энергетике. Либеральная партия Квебека (PLQ) и Квебекская партия (PQ) обвиняют правительство Франсуа Лего в намерении принять закон путём применения процедуры «затыкания рта» (gag order), то есть ограничения дебатов и ускоренного голосования.

В чём суть критики

Либералы заявляют, что правительство затягивало обсуждение и не было готово к содержательному диалогу о будущем энергетики Квебека. По словам депутата Monsef Derraji, было потеряно 250 часов детального рассмотрения, а сам закон и внесённые в последний момент 52 поправки вызывают путаницу и недовольство как среди оппозиции, так и среди бизнеса и общественных организаций.

заявляют, что правительство затягивало обсуждение и не было готово к содержательному диалогу о будущем энергетики Квебека. По словам депутата Monsef Derraji, было потеряно 250 часов детального рассмотрения, а сам закон и внесённые в последний момент 52 поправки вызывают путаницу и недовольство как среди оппозиции, так и среди бизнеса и общественных организаций. Лидер PLQ Марк Танги подчеркнул, что этот закон приведёт к росту тарифов для малого и среднего бизнеса на 15% и более за три года, что негативно скажется на экономике провинции.

Квебекская партия также требует отозвать законопроект, чтобы министр могла доработать документ, и отмечает, что правительство CAQ «объединило всех против себя» из-за непрозрачности и поспешности процесса.

Позиция правительства

Министр экономики, инноваций и энергетики Кристин Фрешетт утверждает, что законопроект обсуждался более 100 часов, оппозиция была проинформирована о поправках заранее, и правительство не применяет процедуру closure (ограничения дебатов). Однако, по мнению оппозиции, это не соответствует реальному положению дел.

Суть закона

Закон №69, внесённый в июне 2024 года, предоставляет Hydro-Québec больше свободы для наращивания производства электроэнергии. Процесс его рассмотрения сопровождался задержками, многочисленными поправками и политическими спорами, в том числе ссылками на действия администрации Дональда Трампа и угрозы тарифами со стороны США.

Итог

Парламентская сессия заканчивается в пятницу, и, по мнению оппозиции, правительство CAQ готово форсировать принятие спорного закона, несмотря на протесты и отсутствие консенсуса среди основных заинтересованных сторон.

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