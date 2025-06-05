Новые правила краткосрочной аренды в Монреале: что изменилось и почему это важно

Основные положения новых правил

Когда можно сдавать?

Владельцы могут сдавать свою основную резиденцию на срок до 31 дня только в высокий туристический сезон — с 10 июня по 10 сентября.

Обязательное разрешение

Для сдачи жилья требуется получить специальное разрешение у города стоимостью 300 долларов, а также пройти регистрацию на провинциальном уровне.

Условия

Сдавать можно только основное место жительства, одновременно разрешена лишь одна бронь, запрещено предоставлять питание, а арендаторы должны получить согласие собственника жилья.

Ответственность

Теперь именно на владельце лежит обязанность доказать, что он соблюдает все правила. Отсутствие разрешения или сдача вне разрешённого периода автоматически влечёт штраф — 1000 долларов в день для физических лиц и 2000 долларов для компаний.

В некоторых районах города (например, Лашин, Сен-Лоран, Сен-Леонар) краткосрочная аренда запрещена полностью.

Что с коммерческими объектами?

Постоянная краткосрочная аренда квартир, управляемых компаниями, разрешена только в ограниченных зонах и на отдельных улицах.

Почему были введены новые правила?

Власти Монреаля объясняют, что прежние правила было сложно контролировать: многие владельцы выдавали инвестиционную недвижимость за своё основное жильё, чтобы избежать штрафов. Новые меры призваны облегчить работу инспекторов и вернуть на долгосрочный рынок как минимум 2000 квартир, которые сейчас сдаются туристам нелегально.

Реформа стала частью ужесточения контроля по всей провинции после трагического пожара в марте 2023 года, когда в нелегально сдаваемой квартире погибли семь человек.

Критика и мнения

Платформы и представители отрасли

Airbnb и управляющие компании считают новые правила чрезмерными и опасаются, что это приведёт к росту цен на отели и уменьшит приток туристов, особенно во время крупных мероприятий. По их мнению, прежние законы уже были достаточно строгими, а настоящая причина жилищного кризиса — нехватка нового строительства.

Провинциальные власти

Министерство туризма Квебека также скептически относится к реформе, утверждая, что она может лишь увеличить количество нелегальных сдач и не решит проблему доступности жилья.

Эксперты

Некоторые эксперты, например, профессор Дэвид Вахсмут из Университета Макгилла, считают, что Монреаль может добиться успеха в борьбе с нелегальной арендой благодаря жёсткому и простому для контроля подходу.

Итоги

Монреаль ужесточил правила краткосрочной аренды, ограничив её всего тремя летними месяцами и введя строгую систему разрешений и штрафов. Власти надеются, что это поможет вернуть квартиры на долгосрочный рынок и смягчить жилищный кризис. Однако новые меры вызвали критику у представителей туриндустрии и правительства, которые опасаются негативных последствий для экономики и туристической привлекательности города.