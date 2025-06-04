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Экономика Недвижимость Почему в Монреале больше не строят кондоминиумы: причины и последствия

Почему в Монреале больше не строят кондоминиумы: причины и последствия

Olga Ouspenski Июн 4, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 22 Просмотров

В последние годы строительство кондоминиумов (квартир в совместной собственности) в Монреале, а также в Торонто и Ванкувере резко сократилось, несмотря на продолжающийся рост цен на недвижимость. Если в январе-феврале 2025 года в Монреальском метрополитене начато строительство всего 284 кондо (8,6% всех новых объектов), то два года назад этот показатель превышал 36%.

 Ещё десять лет назад в Монреале ежегодно строили около 10 000 новых кондоминиумов. Почему же рынок так изменился?

1. Застой из-за нереализованных квартир

После бума начала 2010-х рынок пережил резкое торможение. По данным аналитиков, в 2024 году удалось продать только 36% новых кондо, выставленных на пред-продажу. В результате у застройщиков накапливаются невостребованные квартиры, что тормозит запуск новых проектов.

2. Кондо становятся недоступными для первых покупателей

Ранее кондоминиумы были привлекательны для молодых семей и тех, кто покупает жильё впервые. Но из-за роста стоимости строительства (вызванного пандемией, тарифами США и забастовками в отрасли) цены на новые квартиры выросли. Чтобы хоть как-то удержать стоимость, застройщики уменьшают площадь квартир, но это не решает проблему доступности. Всё больше покупателей обращаются к вторичному рынку, где выбор шире, а цены зачастую ниже.

3. Рост строительства арендного жилья

В условиях падения спроса на новые кондо застройщики всё чаще переориентируют проекты в сторону арендных домов. Если в 2010–2014 годах в Монреале ежегодно строилось около 1 800 арендных квартир, то в 2024 году — уже 13 600. На рынке аренды разгорается конкуренция: строится 22 000 новых квартир, и компании предлагают акции, например, бесплатный первый месяц проживания.

4. Не все могут позволить себе новое жильё

Несмотря на рост предложения, новые квартиры часто остаются дорогими и недоступными для семей с низким доходом. Уровень вакантности по-прежнему крайне низкий для действительно доступного жилья, и многие семьи вынуждены искать альтернативы.

Вывод:
Снижение интереса к строительству новых кондоминиумов в Монреале объясняется высокой стоимостью, переизбытком непроданных квартир, переходом застройщиков к арендному жилью и снижением доступности для первой волны покупателей. Рынок приспосабливается, но проблема доступного жилья по-прежнему далека от решения.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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