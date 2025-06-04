Почему в Монреале больше не строят кондоминиумы: причины и последствия

Ещё десять лет назад в Монреале ежегодно строили около 10 000 новых кондоминиумов. Почему же рынок так изменился?

1. Застой из-за нереализованных квартир

После бума начала 2010-х рынок пережил резкое торможение. По данным аналитиков, в 2024 году удалось продать только 36% новых кондо, выставленных на пред-продажу. В результате у застройщиков накапливаются невостребованные квартиры, что тормозит запуск новых проектов.

2. Кондо становятся недоступными для первых покупателей

Ранее кондоминиумы были привлекательны для молодых семей и тех, кто покупает жильё впервые. Но из-за роста стоимости строительства (вызванного пандемией, тарифами США и забастовками в отрасли) цены на новые квартиры выросли. Чтобы хоть как-то удержать стоимость, застройщики уменьшают площадь квартир, но это не решает проблему доступности. Всё больше покупателей обращаются к вторичному рынку, где выбор шире, а цены зачастую ниже.

3. Рост строительства арендного жилья

В условиях падения спроса на новые кондо застройщики всё чаще переориентируют проекты в сторону арендных домов. Если в 2010–2014 годах в Монреале ежегодно строилось около 1 800 арендных квартир, то в 2024 году — уже 13 600. На рынке аренды разгорается конкуренция: строится 22 000 новых квартир, и компании предлагают акции, например, бесплатный первый месяц проживания.

4. Не все могут позволить себе новое жильё

Несмотря на рост предложения, новые квартиры часто остаются дорогими и недоступными для семей с низким доходом. Уровень вакантности по-прежнему крайне низкий для действительно доступного жилья, и многие семьи вынуждены искать альтернативы.

Вывод:

Снижение интереса к строительству новых кондоминиумов в Монреале объясняется высокой стоимостью, переизбытком непроданных квартир, переходом застройщиков к арендному жилью и снижением доступности для первой волны покупателей. Рынок приспосабливается, но проблема доступного жилья по-прежнему далека от решения.