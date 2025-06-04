Вокруг цифровой трансформации SAAQ — уже почти 2 000 контрактов и миллиардные затраты

В рамках цифровой модернизации Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) за последние десять лет было подписано более 1 800 дополнительных контрактов — помимо основного соглашения с технологическим консорциумом. Эти данные были озвучены в понедельник на слушаниях Комиссии Галлан, которая расследует неудачи масштабного ИТ-проекта SAAQ, известного как Carrefour des services affaires (CASA) и включающего платформу SAAQclic.

Масштаб контрактов и расходы

Юрист комиссии Шарлотт Делаурье-Гуле представила хронологию контрактов, связанных с технологической модернизацией SAAQ. По её словам, за десятилетие было заключено как минимум 1 879 так называемых «спутниковых» контрактов — это соглашения, которые заключались параллельно или в дополнение к основному контракту с консорциумом SAP (IBM) и LGS на сумму $458,4 млн, подписанному в 2017 году.

Среди этих контрактов — стратегические консультации, выданные ещё в 2015 году до начала тендера, а также техническая поддержка в ходе разработки и внедрения платформы. Некоторые из них были подписаны совсем недавно — уже после запуска SAAQclic, чтобы устранить проблемы, возникшие при работе онлайн-сервиса.

Неизвестная общая стоимость

Точная сумма всех дополнительных контрактов пока неизвестна, но, как подчеркнула Делаурье-Гуле, речь идёт о «значительных средствах». Эти расходы идут сверх изначального бюджета проекта ($458,4 млн) и дополнительных затрат ($153,7 млн) по основному контракту.

Аудитор SAAQ уже подсчитал, что общая стоимость цифровой трансформации может достичь $1,1 млрд к 2027 году — это на $500 млн больше, чем планировалось изначально. По мнению экспертов, часть «спутниковых» контрактов могла быть учтена в этой оценке, но их точное количество и стоимость пока остаются неизвестными.

Проблемы и расследование

Масштабная цифровая реформа SAAQ, призванная упростить и модернизировать услуги для граждан, на практике обернулась многочисленными сбоями, задержками и перерасходом бюджета. Провал запуска платформы SAAQclic получил широкую огласку в СМИ и стал предметом отдельного расследования.

Комиссия продолжает анализировать предоставленный SAAQ список контрактов, однако пока не может с уверенностью назвать всех подрядчиков, участвовавших в проекте. Некоторые из них работали напрямую с членами консорциума.

Итог: цифровая трансформация SAAQ стала одним из самых дорогих и запутанных ИТ-проектов Квебека, а число заключённых контрактов и реальная стоимость реформы продолжают расти.

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