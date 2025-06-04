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Новости Гран-При: ошибки прошлых лет и новый этап

Гран-При: ошибки прошлых лет и новый этап

Степан Артемьевский Июн 4, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 23 Просмотров

Менее чем через две недели Монреаль вновь окажется в центре внимания гоночного мира: с 13 по 15 июня город примет этап Формулы-1 — Гран-при Канады. Организаторы обещают, что в этом году зрителей ждет совершенно другой опыт по сравнению с прошлым сезоном.

 

Исправление ошибок прошлого года

Прошлогодний Гран-при был омрачён целым рядом проблем: проливные дожди вызвали на трассе наводнение и грязь, а неразбериха с оповещением болельщиков привела к массовому недовольству. В частности, во время тренировок трибуны были эвакуированы из-за дождя, после чего многие зрители покинули автодром, хотя позже доступ вновь открыли.

В этом году организаторы уделили особое внимание коммуникациям. «Теперь все сообщения и распоряжения во время уикенда будут синхронизированы и исходить только из официальных источников», — заверила Вероник Дусе, генеральный директор Société du parc Jean-Drapeau.

Нововведения и улучшения

  • Для болельщиков станет проще ориентироваться на территории автодрома: установлены новые указатели, улучшена система безопасности.
  • Команды и гонщиков встретят новые зоны гостеприимства, а автомобили больше не будут парковаться на траве, чтобы избежать грязи в случае дождя.
  • Проведены работы по гидроизоляции паддока: теперь здание, построенное в 2019 году, полностью защищено от протечек после серии тестов и доработок.
  • Устранены проблемы, связанные с организацией террасы на улице Пил — все вопросы по инфраструктуре решены заранее.

Давление и ожидания

Договор на проведение Гран-при Канады в Монреале действует до 2031 года, однако руководство Формулы-1 будет внимательно следить за тем, как пройдёт этап в 2025 году. По словам автомобильного журналиста Габриэля Желина, если мероприятие пройдёт успешно, у города появится шанс продлить контракт, иначе Формула-1 может рассмотреть другие варианты.

Практические заезды стартуют 13 июня. Организаторы и городские власти уверяют: Монреаль готов провести гонку на высшем уровне и оставить прошлогодние проблемы в прошлом.

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