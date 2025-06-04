Работники 400 детских садов Квебека одобрили новое коллективное соглашение после 13-дневной забастовки

Сотрудники более 400 детских садов (CPE) Квебека проголосовали за предварительное соглашение с правительством провинции: 58% поддержали документ, который завершил месяцы переговоров и 13-дневную забастовку.

Основные детали соглашения

Переговоры вёл профсоюз FSSS, входящий в состав CSN.

По условиям соглашения, зарплаты работников на начальном и завершающем этапах карьеры были повышены.

Для всех сотрудников предусмотрено общее увеличение зарплаты на 17,4% в течение пяти лет — это соответствует уровню повышения, согласованному для других работников государственного сектора Квебека.

Также были достигнуты дополнительные договорённости по бонусам, особенно для признания вклада опытных сотрудников.

Реакция работников и профсоюза

Несмотря на одобрение соглашения, поддержка оказалась довольно сдержанной: только 58% работников проголосовали «за». Представитель FSSS по сектору CPE Стефани Вашон назвала соглашение «далёким от идеального». Она отметила, что многие сотрудники разочарованы тем, что итоговые условия не превзошли рамки, установленные предыдущими соглашениями с другими профсоюзами, что вызвало недовольство среди работников, считающих свою профессию недооценённой.

Тем не менее, Вашон подчеркнула, что забастовка была оправдана: «Между началом и концом забастовки постоянно появлялись новые препятствия, но результат того стоил».

Контекст и дальнейшие шаги

FSSS стал последним из четырёх крупных профсоюзов, представляющих работников CPE, кто заключил соглашение с правительством Квебека. Остальные три профсоюза завершили переговоры ещё в прошлом году. По данным министерства по делам семьи, на конец 2024 года в Квебеке насчитывалось 940 CPE, которые управляли 1 772 учреждениями.

Президент Совета казначейства Квебека Соня Лебель приветствовала соглашение, назвав его «важным шагом на пути к улучшению условий труда воспитателей и качества услуг для детей и их семей».

Это соглашение стало значимым этапом для работников дошкольного образования Квебека, хотя многие считают, что для полноценного признания их труда и решения накопившихся проблем в отрасли предстоит сделать ещё многое.

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