Канада усиливает защиту границ: представлен законопроект Strong Borders Act

3 июня 2025 года правительство Канады представило новый масштабный законопроект Strong Borders Act («Закон о сильных границах»), который нацелен на укрепление национальной безопасности, борьбу с транснациональной преступностью и модернизацию иммиграционной системы.

Главные инициативы закона

Ужесточение контроля на границе:

Законопроект предусматривает новые полномочия для Канадского агентства пограничной службы (CBSA). Владельцы портов въезда и выезда будут обязаны предоставлять инфраструктуру для досмотра и задержания подозрительных грузов, а CBSA получит расширенный доступ к складам и транспортным объектам. Также Канадская береговая охрана сможет проводить дополнительные патрулирования и анализировать информацию для выявления угроз.

Реформа иммиграционной и убеженческой системы:

Вводятся новые правила недопустимости для заявителей на убежище, чтобы предотвратить резкие всплески обращений и повысить эффективность рассмотрения дел. Расширяются полномочия по аннулированию или изменению иммиграционных документов, а обмен информацией между федеральными и провинциальными органами станет более оперативным.

Борьба с наркотрафиком и транснациональной преступностью:

Вводится ускоренный механизм контроля за прекурсорами для производства наркотиков, ужесточаются меры по борьбе с незаконным оборотом фентанила. Закон Supporting Authorized Access to Information Act (SAAIA) обяжет электронные сервисы помогать расследованиям, а правоохранительные органы получат больше возможностей для проверки почтовых отправлений.

Противодействие отмыванию денег:

Ужесточаются наказания за отмывание денег и финансирование терроризма, вводятся новые ограничения на крупные наличные операции и депозиты третьих лиц. Усиливается обмен информацией между финансовыми учреждениями и надзорными органами, а также поддерживается интеграция между банками и правоохранительными структурами.

Финансирование и стратегические инвестиции

В рамках плана Border Plan Канада инвестирует $1,3 млрд в обеспечение безопасности границ, $200 млн — в разведку по борьбе с транснациональной преступностью и фентанилом, $743,5 млн — в реформу системы убежища, и $379 млн — в совершенствование мер по противодействию отмыванию денег.

Ожидания и перспективы

Министры подчеркивают, что Strong Borders Act даст Канаде современные инструменты для защиты граждан, борьбы с организованной преступностью и реагирования на новые вызовы. Законопроект также укрепит международное сотрудничество и повысит технологический уровень работы пограничных и правоохранительных структур.

Таким образом, Strong Borders Act становится ключевым элементом стратегии национальной безопасности Канады, отвечая на современные угрозы и обеспечивая защиту общества в условиях глобальных вызовов.

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