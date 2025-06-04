Волна банковских мошенничеств в Монреале: десятки клиентов RBC теряют тысячи долларов

Мошенничество с банковскими счетами — не новая проблема, но в Монреале в последние месяцы она приобрела невиданный размах. Всё больше жителей становятся жертвами телефонных аферистов, выдающих себя за сотрудников банков, и теряют значительные суммы — от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Как работают мошенники

Жертвы получают звонки от якобы представителей банка RBC. Аферисты часто используют информацию о недавних реальных событиях — например, о подозрительных транзакциях, о которых банк действительно предупреждал клиента ранее. Это повышает доверие к звонящему. Под предлогом проверки лимитов или предотвращения мошенничества злоумышленники убеждают клиентов совершить электронный перевод или сообщить конфиденциальные данные.

Так, Джойс Харпер лишилась $2,500, следуя инструкциям «сотрудника банка» по телефону. Кассандра Шафхаузен потеряла более $80,000, а Ида Пала — $25,000. Все трое были клиентами RBC и получили отказ в возврате средств.

Масштаб проблемы

По данным полиции Монреаля (SPVM), только официально зарегистрировано 220 случаев мошенничества среди клиентов RBC, однако реальное число жертв может быть гораздо выше. Юридическая организация Option Consommateurs уже оказывает помощь пострадавшим, отмечая, что банки часто перекладывают ответственность за потери на клиентов, а законодательство практически не защищает потребителей при онлайн-переводах и использовании дебетовых карт.

Реакция банков и власти

RBC заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами и работает над усилением мер по предотвращению мошенничества, однако не комментирует отдельные случаи. Представители Option Consommateurs призывают федеральное правительство ужесточить требования к банкам и обязать их нести ответственность за подобные инциденты.

Как защититься

Эксперты советуют быть предельно осторожными: не сообщать личные данные по телефону, не выполнять никаких переводов по просьбе неизвестных, даже если звонящий представляется сотрудником банка, и всегда следовать интуиции — если что-то кажется подозрительным, лучше сразу положить трубку.

В условиях роста мошенничеств в банковской сфере жители Монреаля должны быть особенно бдительны и помнить: настоящие сотрудники банка никогда не будут просить по телефону перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные.

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