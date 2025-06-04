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Новости Пожар в Монреаль-Нор: ночью сгорели десятки автомобилей

Пожар в Монреаль-Нор: ночью сгорели десятки автомобилей

Степан Артемьевский Июн 4, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 29 Просмотров

В ночь на вторник в районе Монреаль-Нор жители стали свидетелями крупного пожара на парковке одного из предприятий. Возгорание произошло около 2 часов ночи на пересечении бульваров Индустриэль и Лакордер, когда на пульт экстренных служб поступил звонок о горящем автомобиле.

 

К моменту прибытия полиции и пожарных огонь уже охватил не менее десяти машин. По словам представителя полиции Монреаля Каролин Шеврефиль, пожарные оперативно приступили к тушению, и, несмотря на масштаб происшествия, никто не пострадал. Также не было зафиксировано задержаний.

На месте происшествия не были обнаружены следы зажигательных устройств или иных признаков умышленного поджога, однако территория была сразу же оцеплена для работы следственно-оперативной группы. Ущерб, нанесённый имуществу, полиция оценивает как незначительный.

Дело передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля. Следователи продолжают выяснять причины возгорания, не исключая ни одну из версий. Жители района и владельцы пострадавших автомобилей ожидают результатов расследования и надеются на скорейшее восстановление спокойствия в квартале.

Полиция призывает всех, кто мог стать свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией, обратиться в правоохранительные органы.

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