Монреаль готовится к масштабным перебоям в работе метро и автобусов из-за забастовки

С 9 по 17 июня жителей Монреаля ждут значительные сокращения в работе общественного транспорта — метро и автобусов, связанные с забастовкой технического персонала STM. Несмотря на это, во время проведения Гран-при Канады перебоев в обслуживании не будет.

Как изменится расписание автобусов

9–11 июня: Автобусы будут ходить только с 6:00 до 9:15 и с 15:00 до 18:00. Затем движение возобновится с 23:15 до 1:15 ночи. В остальное время автобусы не будут курсировать.

Автобусы будут ходить только с 6:00 до 9:15 и с 15:00 до 18:00. Затем движение возобновится с 23:15 до 1:15 ночи. В остальное время автобусы не будут курсировать. 12 июня: Обычный график с 6:15 до 10:15 и с 15:00 до 19:00, а также с 23:15 до 1:15. В остальное время — сокращение рейсов на 50%.

Обычный график с 6:15 до 10:15 и с 15:00 до 19:00, а также с 23:15 до 1:15. В остальное время — сокращение рейсов на 50%. 13–15 июня (Гран-при): Автобусы работают по обычному расписанию.

Автобусы работают по обычному расписанию. 16–17 июня: Обычный график с 6:15 до 9:15 и с 15:00 до 18:00, а также с 23:15 до 1:15. В остальное время — сокращение рейсов на 50%.

Паротранспорт не затронут: для пользователей с ограниченными возможностями сервис будет работать в обычном режиме.

Как изменится работа метро

9–11 июня: Поезда метро будут ходить с 6:30 до 9:38 и с 14:45 до 17:48, а также с 23:00 до 1:00. В остальное время метро не работает.

Поезда метро будут ходить с 6:30 до 9:38 и с 14:45 до 17:48, а также с 23:00 до 1:00. В остальное время метро не работает. 12 июня: Метро работает с 6:30 до 10:38 и с 14:45 до 18:48, а также с 23:00 до 1:00. В остальное время — сокращение движения на 50%.

Метро работает с 6:30 до 10:38 и с 14:45 до 18:48, а также с 23:00 до 1:00. В остальное время — сокращение движения на 50%. 13–15 июня: Движение метро по обычному расписанию.

Движение метро по обычному расписанию. 16–17 июня: Метро работает с 6:30 до 9:38 и с 14:45 до 17:48, а также с 23:00 до 1:00. В остальное время — сокращение движения на 50%.

Рекомендации для горожан

STM советует заранее планировать свои поездки, по возможности работать удалённо, а также рассмотреть альтернативные способы передвижения — пешком или на велосипеде.

В ближайшие дни STM проведёт пресс-конференцию, где расскажет подробнее о мерах поддержки и обеспечении минимальных сервисов во время забастовки.

Контекст

Забастовка началась после того, как профсоюз технических работников объявил о прекращении работы, а трудовой трибунал Квебека обязал STM обеспечить минимальный уровень обслуживания ради безопасности населения. Операторы автобусов и метро также поддержали давление на работодателя, не исключая бессрочной забастовки: их коллективный договор истёк 5 января.

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