Сотни бывших сотрудников Taiga до сих пор не получили компенсации после увольнения

Почти год прошёл с момента массовых увольнений на квебекском предприятии Taiga, специализирующемся на производстве снегоходов и гидроциклов. Несмотря на обещания и судебные решения, сотни бывших работников до сих пор не получили положенные им компенсации за увольнение — и всё глубже погружаются в лабиринт бюрократии и корпоративных уловок.

Как всё началось

В первой половине 2024 года компания Taiga, испытывая финансовые трудности, начала массово сокращать штат. 10 июля предприятие объявило о банкротстве. Уже осенью Taiga была приобретена британским предпринимателем Стюартом Уилкинсоном, а надзор за процедурой банкротства поручили Deloitte. Сотрудники обратились за помощью к федеральной программе защиты заработной платы (WEPP), рассчитывая получить около 8 тысяч долларов каждому.

Ожидание без конца

В феврале бывшие работники начали подавать заявки на выплаты. Однако весной, когда деньги так и не поступили, люди стали обращаться в Service Canada и Deloitte, пытаясь выяснить судьбу своих компенсаций. Ответы были уклончивыми: «Ожидайте звонка специалиста», «Мы не можем дать информацию», «Компания банкрот». В итоге никто не взял на себя ответственность за выплаты.

Юридические схемы и отказ в выплатах

В мае стало известно, что часть сотрудников получила официальные отказы: из-за применения так называемого reverse vesting order обязательства по выплатам были переведены на отдельную компанию, которая не вошла в сделку по покупке Taiga. В результате Taiga вышла из-под действия закона о банкротстве, а бывшие сотрудники лишились права на выплаты по программе WEPP.

Жизненные трудности

Для многих уволенных — молодых специалистов, строящих карьеру или планирующих открыть собственное дело, — задержка выплат стала серьёзным ударом. Деньги нужны на аренду жилья, переезд, обучение. «Мы просто хотим получить то, что нам причитается, и двигаться дальше», — говорит бывший сотрудник Мэтью Капуто. Но вместо этого люди месяцами вынуждены бороться с бюрократией, не зная, к кому обращаться за помощью.

Кто ответит?

Правительство Канады ссылается на конфиденциальность и не комментирует отдельные случаи. Deloitte заявляет, что не несёт ответственности за выплаты. Новые владельцы Taiga также не считают себя обязанными платить бывшим работникам.

История Taiga — тревожный пример того, как юридические механизмы и корпоративные схемы могут лишить людей базовых гарантий и прав. Даже при наличии программ поддержки и судебных решений работники могут оказаться беззащитными перед лицом бюрократии и корпоративных интересов.

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