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Новости Сотни бывших сотрудников Taiga до сих пор не получили компенсации после увольнения

Сотни бывших сотрудников Taiga до сих пор не получили компенсации после увольнения

Степан Артемьевский Июн 4, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 24 Просмотров

Почти год прошёл с момента массовых увольнений на квебекском предприятии Taiga, специализирующемся на производстве снегоходов и гидроциклов. Несмотря на обещания и судебные решения, сотни бывших работников до сих пор не получили положенные им компенсации за увольнение — и всё глубже погружаются в лабиринт бюрократии и корпоративных уловок.

 

Как всё началось

В первой половине 2024 года компания Taiga, испытывая финансовые трудности, начала массово сокращать штат. 10 июля предприятие объявило о банкротстве. Уже осенью Taiga была приобретена британским предпринимателем Стюартом Уилкинсоном, а надзор за процедурой банкротства поручили Deloitte. Сотрудники обратились за помощью к федеральной программе защиты заработной платы (WEPP), рассчитывая получить около 8 тысяч долларов каждому.

Ожидание без конца

В феврале бывшие работники начали подавать заявки на выплаты. Однако весной, когда деньги так и не поступили, люди стали обращаться в Service Canada и Deloitte, пытаясь выяснить судьбу своих компенсаций. Ответы были уклончивыми: «Ожидайте звонка специалиста», «Мы не можем дать информацию», «Компания банкрот». В итоге никто не взял на себя ответственность за выплаты.

Юридические схемы и отказ в выплатах

В мае стало известно, что часть сотрудников получила официальные отказы: из-за применения так называемого reverse vesting order обязательства по выплатам были переведены на отдельную компанию, которая не вошла в сделку по покупке Taiga. В результате Taiga вышла из-под действия закона о банкротстве, а бывшие сотрудники лишились права на выплаты по программе WEPP.

Жизненные трудности

Для многих уволенных — молодых специалистов, строящих карьеру или планирующих открыть собственное дело, — задержка выплат стала серьёзным ударом. Деньги нужны на аренду жилья, переезд, обучение. «Мы просто хотим получить то, что нам причитается, и двигаться дальше», — говорит бывший сотрудник Мэтью Капуто. Но вместо этого люди месяцами вынуждены бороться с бюрократией, не зная, к кому обращаться за помощью.

Кто ответит?

Правительство Канады ссылается на конфиденциальность и не комментирует отдельные случаи. Deloitte заявляет, что не несёт ответственности за выплаты. Новые владельцы Taiga также не считают себя обязанными платить бывшим работникам.

История Taiga — тревожный пример того, как юридические механизмы и корпоративные схемы могут лишить людей базовых гарантий и прав. Даже при наличии программ поддержки и судебных решений работники могут оказаться беззащитными перед лицом бюрократии и корпоративных интересов.

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