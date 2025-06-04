Очереди в отделениях неотложной помощи Квебека — самые длинные в Канаде

Согласно новому докладу Монреальского экономического института (MEI), в 2024 году жители Квебека ждали приёма в отделениях неотложной помощи в среднем пять часов двадцать три минуты — это самый высокий показатель среди всех провинций Канады. По сравнению с прошлым годом, ожидание увеличилось на 10 минут, а за последние пять лет — на целый час, что свидетельствует о нарастающих проблемах с доступом к экстренной медицинской помощи.

Где ситуация хуже всего

Хотя средний показатель по провинции и так высок, в некоторых регионах дела обстоят ещё хуже. Самые длинные очереди зафиксированы в Лавале (8 часов), Лаврентиидах (7 часов 7 минут) и Монтережи (6 часов 55 минут). Абсолютный антирекорд принадлежит психиатрическому отделению неотложной помощи Pavillon Albert-Prévost в Монреале — здесь пациенты ждали приёма в среднем 13 часов 5 минут. В больнице Royal Victoria в Монреале и Anna-Laberge в Шатоге ожидание превышало 10 часов.

Сравнение с другими провинциями

На фоне Квебека ситуация в других регионах выглядит значительно лучше:

Британская Колумбия — 4 часа 13 минут

Альберта — 3 часа 48 минут

Манитоба и Онтарио — по 4 часа

Ньюфаундленд и Лабрадор — 2 часа 45 минут

Нью-Брансуик — 4 часа 28 минут

Остров Принца Эдуарда — 4 часа 36 минут

Почему это важно

Экономист MEI Эммануэль Б. Фобер отмечает, что за этими цифрами стоят реальные люди, которые вынуждены часами ждать экстренной помощи, испытывая боль и стресс. Более 11% пациентов — свыше 376 тысяч человек — за последний год ушли из отделений неотложной помощи Квебека, так и не дождавшись приёма. Эта тенденция особенно опасна для тех, кто нуждается в срочном вмешательстве.

В поисках решения

Авторы доклада подчёркивают: такие очереди — не норма для развитых стран. В Европе, где используются смешанные модели здравоохранения, ситуация с доступом к экстренной помощи гораздо лучше. Власти Квебека уже объявили о запуске новых инициатив — открытии мини-госпиталей и специализированных сестринских клиник, чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи и ускорить доступ к врачам.

Итоги

Очереди в отделениях неотложной помощи Квебека — самые длинные в стране и продолжают расти. Ситуация требует срочных системных реформ и внедрения новых подходов, чтобы жители провинции могли получать своевременную и качественную медицинскую помощь.

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