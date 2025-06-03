Саммит G7 в Канаде под угрозой дипломатического бойкота со стороны Индии

В преддверии саммита G7, который должен пройти в июне в Оттаве, отношения между Канадой и Индией остаются крайне напряжёнными. Как сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники в правительстве, премьер-министр Индии Нарендра Моди, скорее всего, не примет участия в мероприятии — впервые за шесть лет индийский лидер может пропустить встречу крупнейших экономик мира.

Причины дипломатического кризиса

Отсутствие приглашения со стороны Канады и нежелание индийской делегации присутствовать на саммите — прямое следствие резкого обострения двусторонних отношений. Напряжённость началась осенью 2023 года, когда тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично обвинил Нью-Дели в причастности к убийству Хардипа Сингха Ниджара, одного из лидеров сикхской общины Канады и сторонника движения за независимость Халистана. В ответ последовали взаимные высылки дипломатов, а осенью 2024 года Канада вновь обвинила индийских дипломатов в преступной деятельности, что привело к новым ответным мерам со стороны Индии.

Дипломатический тупик

Несмотря на смену правительства в Канаде и надежды на возможное потепление, реальные шаги к нормализации отношений так и не были предприняты. Индийская сторона подчёркивает, что для визита на столь высоком уровне необходимы конкретные подвижки в двустороннем диалоге, в том числе по вопросам деятельности сикхских сепаратистов в Канаде. Пока же обе стороны демонстрируют сдержанность и нежелание идти на уступки.

Влияние на международные форматы

Отсутствие Индии на саммите G7 станет заметным сигналом для мирового сообщества: кризис в отношениях между двумя крупными демократиями напрямую влияет на эффективность и представительность международных форумов. Индия, как одна из ведущих экономик и важнейший партнёр по вопросам глобальной безопасности, традиционно играет значимую роль в обсуждении мировых вызовов, и её отсутствие может ослабить позиции объединения.

Перспективы

Эксперты отмечают, что дальнейшее затягивание конфликта может негативно сказаться не только на двусторонних отношениях, но и на сотрудничестве в рамках G7 и других международных площадок. В сложившейся ситуации многое будет зависеть от готовности сторон к диалогу и поиску компромиссов, а также от способности новых канадских властей предложить Индии реальные шаги по урегулированию спорных вопросов.

Саммит G7 в этом году рискует пройти без одного из ключевых участников, что станет ещё одним напоминанием о хрупкости международных отношений в эпоху глобальных вызовов.

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