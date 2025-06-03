Канада и Китай: тарифная война и надежда на компромисс

В последние месяцы отношения между Канадой и Китаем оказались под серьёзным давлением из-за взаимного введения торговых тарифов. Вопросы экономической безопасности, протекционизма и защиты национальных производителей вышли на первый план — и теперь правительства обеих стран ищут пути к разрядке.

Как всё началось

С 1 октября 2024 года Канада ввела 100%-ные тарифы на все электромобили китайского производства, включая легковые и грузовые автомобили. Спустя несколько недель, 22 октября, были введены дополнительные 25%-ные пошлины на импорт металлопродукции из Китая. Эти меры бывший премьер-министр Джастин Трюдо объяснил необходимостью защитить интересы канадских производителей, подчеркнув, что Китай ведёт торговлю по отличающимся от других стран правилам.

Ответ Пекина не заставил себя ждать. Китай ввёл 100%-ные пошлины на канадский горох и рапсовое масло, а также 25%-ные — на свинину и морепродукты. Особенно болезненно эти меры отразились на аграрных провинциях Канады, таких как Саскачеван, для которых экспорт в Китай играет ключевую роль.

Переговоры и надежда на компромисс

2 июня, во время визита в Саскачеван, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава ведёт активные переговоры с китайскими коллегами. По его словам, обсуждения проходят на уровне министров и касаются, прежде всего, отмены китайских торговых барьеров для канадской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов — в обмен на возможную отмену канадских тарифов на китайские электромобили.

Карни подчеркнул, что восстановление доступа на китайский рынок для канадских фермеров и рыбаков — один из приоритетов его правительства. Китайская сторона, в свою очередь, называет действия Канады примером протекционизма и требует отмены ограничений на свою продукцию.

Экономические и политические последствия

Торговый конфликт уже негативно сказался на объёмах экспорта и доходах канадских производителей. Представители аграрного сектора отмечают, что потеря китайского рынка может привести к сокращению рабочих мест и снижению инвестиций в отрасль.

Китай, со своей стороны, также заинтересован в снятии ограничений, особенно учитывая растущий интерес к экспорту электромобилей на западные рынки.

Перспективы

В ближайшие недели стороны продолжат переговоры в надежде найти компромисс, который позволит снять взаимные тарифы и восстановить нормальные торгово-экономические отношения. Для Канады это — шанс защитить интересы своих производителей и вернуть позиции на ключевом азиатском рынке. Для Китая — возможность укрепить своё присутствие в Северной Америке.

В условиях глобальной экономической неопределённости диалог и поиск баланса между национальными интересами и международной торговлей становятся важнейшими задачами для обеих стран.

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