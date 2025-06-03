Погода в Монреале: прогноз на неделю

Понедельник, 2 июня:
День будет тёплым, с переменной облачностью и солнечными прояснениями. Ветер западный, умеренный.
Вторник, 3 июня:
Ожидается дымчатое солнце и ещё более тёплая погода. Температура продолжит расти, воздух станет суше.
Среда, 4 июня:
День будет очень тёплым и влажным, солнце будет пробиваться сквозь лёгкую дымку.
Четверг, 5 июня:
В первой половине дня возможен кратковременный дождь, затем небо прояснится.
Пятница, 6 июня:
Преимущественно облачно, влажность снизится, станет чуть прохладнее.
Суббота, 7 июня:
Утром ожидается сильный ливень, днём возможны прояснения.
В целом неделя обещает быть летней: тёплой, местами влажной, с кратковременными осадками ближе к выходным.
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