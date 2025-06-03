Погода в Монреале: прогноз на неделю

Жителей Монреаля на этой неделе ждет переменчивая, но в целом тёплая погода. По данным AccuWeather, температура держится на уровне +17°C, влажность — 37%, небо преимущественно облачное, но осадков пока не ожидается.

Понедельник, 2 июня:

День будет тёплым, с переменной облачностью и солнечными прояснениями. Ветер западный, умеренный.

Вторник, 3 июня:

Ожидается дымчатое солнце и ещё более тёплая погода. Температура продолжит расти, воздух станет суше.

Среда, 4 июня:

День будет очень тёплым и влажным, солнце будет пробиваться сквозь лёгкую дымку.

Четверг, 5 июня:

В первой половине дня возможен кратковременный дождь, затем небо прояснится.

Пятница, 6 июня:

Преимущественно облачно, влажность снизится, станет чуть прохладнее.

Суббота, 7 июня:

Утром ожидается сильный ливень, днём возможны прояснения.

В целом неделя обещает быть летней: тёплой, местами влажной, с кратковременными осадками ближе к выходным.

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