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Новости Погода в Монреале: прогноз на неделю

Погода в Монреале: прогноз на неделю

Степан Артемьевский Июн 3, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 19 Просмотров

Жителей Монреаля на этой неделе ждет переменчивая, но в целом тёплая погода. По данным AccuWeather, температура держится на уровне +17°C, влажность — 37%, небо преимущественно облачное, но осадков пока не ожидается.

Понедельник, 2 июня:
День будет тёплым, с переменной облачностью и солнечными прояснениями. Ветер западный, умеренный.

Вторник, 3 июня:
Ожидается дымчатое солнце и ещё более тёплая погода. Температура продолжит расти, воздух станет суше.

Среда, 4 июня:
День будет очень тёплым и влажным, солнце будет пробиваться сквозь лёгкую дымку.

Четверг, 5 июня:
В первой половине дня возможен кратковременный дождь, затем небо прояснится.

Пятница, 6 июня:
Преимущественно облачно, влажность снизится, станет чуть прохладнее.

Суббота, 7 июня:
Утром ожидается сильный ливень, днём возможны прояснения.

В целом неделя обещает быть летней: тёплой, местами влажной, с кратковременными осадками ближе к выходным.

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