Харпер призвал к восстановлению отношений между Канадой и Индией на фоне дипломатического кризиса

Свое заявление Харпер сделал на закрытой встрече с представителями бизнеса, работающими в Индии. Он назвал Индию «незаменимым партнёром в нестабильной геополитической среде», отметив, что укрепление сотрудничества отвечает интересам обеих стран. Однако экс-премьер не стал вдаваться в детали причин нынешнего охлаждения отношений.

Тем временем, по сообщениям индийских СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди может отказаться от участия в саммите G7, который пройдёт в Канаде в середине июня. Причина — отсутствие приглашения и неопределённость в позиции нового канадского правительства по ряду ключевых для Индии вопросов, включая деятельность сикхских сепаратистов, выступающих за создание Халистана в Пенджабе.

Напряжённость в отношениях между двумя странами сохраняется с осени 2023 года, когда тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично обвинил индийское правительство в причастности к убийству Хардипа Сингха Ниджара — лидера сикхской диаспоры и сторонника независимости Халистана. Это обвинение привело к взаимной высылке дипломатов и дальнейшему охлаждению связей.

Попытки наладить диалог предпринимались и ранее: в июне прошлого года на полях саммита G7 в Италии Моди и Трюдо провели краткую встречу, выразив готовность работать над устранением разногласий. Однако до настоящего времени значимых шагов к нормализации отношений предпринято не было.

Сегодня призыв Харпера звучит как напоминание о том, что стратегическое партнёрство между Канадой и Индией важно не только для обеих стран, но и для стабильности в более широком международном контексте. Остаётся надеяться, что новые политические инициативы и дипломатические усилия приведут к восстановлению доверия и развитию взаимовыгодного сотрудничества.