Реформа муниципального управления: Квебек меняет баланс между Монреалем и пригородами

Власти Квебека взялись за решение давнего вопроса неравенства между Монреалем и его пригородами. На прошлой неделе правительство Франсуа Лего внесло законопроект 104, который должен изменить правила игры в крупнейшей агломерации провинции.

Новый баланс в CMM

Монреаль и его пригороды регулируются двумя структурами:

CMM (Communaut é m étropolitaine de Montr éal ) — объединяет 82 муниципалитета как на острове, так и за его пределами, включая сам Монреаль.

— объединяет 82 муниципалитета как на острове, так и за его пределами, включая сам Монреаль. Совет агломерации — охватывает Монреаль и 15 отделившихся пригородных муниципалитетов на острове.

Ранее город Монреаль имел большинство в CMM: 14 из 28 мест в совете, что отражало его долю населения (51% в 2006 году). Но к 2024 году доля Монреаля снизилась до 46%. Новый законопроект сокращает количество мест города до 12 из 26, что соответствует реальному распределению населения. Мэр Монреаля по-прежнему сможет решать исход голосования в случае ничьей, но больше не контролирует большинство.

Министр по делам муниципалитетов Андре Лафоре заявила, что цель закона — сделать CMM более демократичной и справедливой.

Время реформировать Совет агломерации

Эксперты и представители пригородов считают: теперь настала очередь пересмотреть и работу Совета агломерации Монреаля. Здесь проблема не столько в голосах, сколько в налогах и расходах. Пригороды вынуждены перечислять почти половину своих налоговых поступлений в общий бюджет Монреаля, но получают услуги часто худшего качества, чем жители центра. Например, город Биконсфилд даже подал в суд, требуя вернуть $20 млн переплаченных налогов.

Монреаль сохраняет доминирующее большинство голосов в Совете агломерации и может единолично определять стоимость и объём общих услуг — от полиции до пожарных, — не учитывая реальный вклад пригородов. В результате 15% населения острова обеспечивают до 35% доходов центрального города.

Что предлагают реформаторы

Изменить структуру голосования — чтобы она отражала либо долю использования услуг, либо финансовый вклад.

— чтобы она отражала либо долю использования услуг, либо финансовый вклад. Ликвидировать право вето мэра Монреаля при принятии бюджета, оценке недвижимости и распределении налогов.

при принятии бюджета, оценке недвижимости и распределении налогов. Ввести обязательные и прозрачные аудиты всех услуг на уровне агломерации.

на уровне агломерации. Ограничить возможность Монреаля требовать чрезмерные взносы за услуги сомнительного качества.

за услуги сомнительного качества. Децентрализовать бюджетирование и управление, чтобы у пригородов было больше реального влияния.

Особое внимание уделяется необходимости регулярных пересмотров стоимости и эффективности общих услуг, чтобы избежать перекосов — например, когда новые велодорожки финансируются в основном за счёт пригородных налогов.

Итог

Законопроект 104 — первый шаг к более справедливой системе управления Монреалем и его пригородами. Теперь Квебек должен распространить те же принципы на Совет агломерации: реформировать систему голосования, финансирования и контроля качества услуг. Это позволит добиться баланса интересов, прозрачности расходов и реального партнёрства между городом и его окрестностями.

Только комплексная реформа обеспечит устойчивое развитие региона и справедливое распределение налоговой нагрузки между всеми жителями острова Монреаль.

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