Жители района Сент-Лоран возмущены новыми парковочными ограничениями: «Это стало катастрофой!»

Вопрос о строгих ограничениях на парковку, введённых в последние два года в районе Сент-Лоран, вновь вызвал бурные обсуждения на майском заседании муниципального совета. Особенно остро выступили жители улиц группы Satim, которые принесли петицию с 80 подписями против новых правил.

Согласно действующим ограничениям, парковка запрещена по вторникам и четвергам с 8:00 до 16:00 — с 1 апреля по 1 декабря. Жители жалуются, что эти меры превратили их тихий и малолюдный район в зону постоянных штрафов и неудобств.

«Это тихий жилой район с небольшим движением, — отметил Самуэль Фельдман. — Знаки создают для всех нас ненужные сложности. Мы постоянно получаем штрафы и вынуждены напоминать себе, чтобы переставить машину на другую сторону улицы. Это уже катастрофа! Всё выглядит так, будто новый закон — просто способ наказывать нас штрафами».

Мэр Алан ДеСуза объяснил, что цель ограничений — обеспечить уборку улиц, а не наказывать жителей. Однако, по словам Фельдмана, уборочная техника не всегда появляется в указанные дни, а до недавнего времени никаких знаков в этом районе не было.

«Штраф за штрафом! От этого только хуже!» — возмущается Самуэль.

Мэр добавил, что ограничения нужны не только для уборки, но и для возможных работ Hydro Québec или Energir. Альтернативой, по его словам, было бы ещё более жёсткое правило — полное запрещение парковки на одной стороне улицы каждый день, как это сделано на других улицах района.

Отец Самуэля, Николас Фельдман, был ещё резче:

«Carré Satim — это тупиковая улица! Здесь никто не ездит, кроме жителей! Раньше это была красивая улица, а теперь столбы каждые 5 метров! Это ужасно! За 40 лет такого не было! Все подписали петицию — все злятся! Я получаю штрафы со всех сторон!»

Мэр ДеСуза заверил, что власти не стремятся испортить облик района и просто пытаются обеспечить информирование жителей о правилах.

«Люди очень злы на вас, и я тоже!» — не унимался Николас Фельдман.

«Это не было нашей целью», — ответил мэр. — «В Сент-Лоране, где бы вы ни жили, существуют правила общественной парковки».

Вопрос парковки остаётся одним из самых острых для жителей монреальских пригородов. Власти обещают пересмотреть меры, однако пока жители Satim продолжают бороться за возвращение привычного порядка и уюта на своих улицах.

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