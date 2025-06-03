Месяц азиатского наследия: аромат успеха от Bask Hour

В честь Месяца азиатского наследия, знакомим с монреальцами, которые не только построили здесь свою жизнь, но и создали процветающие местные бренды. Одним из таких вдохновляющих примеров стала компания Bask Hour — производитель свечей, наполненных ароматами Азии: жасмин, слива, а для знатоков — и легендарный White Rabbit.

Bask Hour — детище Бао Фыонг Нгуен, графического дизайнера и сооснователя бренда. «Вдохновением для нас служат культура, ностальгия и повседневные моменты, — рассказывает Бао. — Наши коллекции ароматов очень личные: они основаны на азиатских традициях и историях, созданы для уюта и ощущения связи с корнями. Это не просто бренд — это наш способ рассказывать истории, праздновать свое происхождение и делать каждый день чуть теплее».

Идея собственного дела пришла к Бао во время пандемии COVID-19. «Моё психическое здоровье ухудшилось, у меня развилась тяжёлая экзема, — вспоминает она. — Мой парень Луи был моей главной поддержкой и предложил попробовать делать собственное мыло, чтобы контролировать состав». Вместе они начали изучать, сколько токсинов содержится в обычных продуктах, включая свечи, и решили создавать свои — из чистых, натуральных ингредиентов.

Так родился Bask Hour — бренд, который сегодня ассоциируется с уютом, заботой о себе и уважением к азиатским традициям. «В начале мы не имели ни малейшего понятия, что делаем, — смеётся Бао, — но это стало нашим делом жизни».

История Bask Hour — пример того, как личные трудности, поддержка близких и любовь к своим корням могут стать основой для успешного бизнеса и вдохновить других на путь самореализации.

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