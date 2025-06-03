“Последний из стаи” и последние новинки!

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Майор Панфилов и система, которой он служит, — понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на черное и белое, без единого оттенка. Он — классный опер, который не раз видел зло и не прогнется никогда перед невзгодами. Он — волк-одиночка, потому что всякая команда для него — это стая, а стаи он еще с юности ненавидит. Новое расследование ведет Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придется: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также все то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но когда Алю неожиданно убивают, Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. Удастся ли ему отдать долги тем, кого он любил, вы узнаете, включив новинку интерактивного ТВ eTVnet.com детектив “Последний из стаи”.

Подписывайтесь на eTVnet.com прямо сейчас и смотрите богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

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Мэр поневоле

Мэр города Николай Николаевич представляет своего нового зама. Крупного специалиста, которого он переманил из столицы. В администрации никто и не догадывается, что еще неделю назад Катерина Петровна была текила-герл. После серьезного разговора с местным авторитетом, мэр выпивает лишнего и впадает в кому. Теперь Катрин — исполняющая обязанности мэра, так решил тот самый авторитет. Катрин планирует просто наслаждаться жизнью в новом статусе, но все меняет знакомство с Сергеем — молодым врачом, который любит свое дело и свой Лисьегорск. Возникшие чувства к Сергею мотивируют Катрин вплотную заняться провинциальным городом и сделать его хоть немного похожим на столицу.

Мастер игры

Добро пожаловать на территорию, где каждое слово может стать фальшивкой, а каждый взгляд — ловушкой. Двадцать две звезды шоу-бизнеса, спорта и интернета собираются на роскошной вилле в Марокко, чтобы обмануть друг друга, не выдать себя — и выйти победителем. В этой психологической игре нет физических испытаний, только стратегии, интриги и скрытые роли: кто-то — темный игрок, кто-то — наивный герой, а кто-то — мастер манипуляций. Настоящие лица всплывут ночью за круглым столом, когда маски спадут, а на кону останется только доверие и крупный приз.

Тренер

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После этой досадной ошибки он покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

О чем молчат французы

По одноименному роману Владимира Корнева. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге в период белых ночей. Разумеется, именно в это время в городе начинают происходить чудеса. Вот и в жизнь самого обыкновенного парня Тиллима Папалексиева (так уж зовут нашего современника) врываются мистические события. Совершенно неожиданно он обретает фантастические способности, которые позволяют ему добиваться всего, чего он ни пожелает. Всего за неделю особый дар переворачивает жизнь Владимира с ног на голову. Кстати, много лет назад точно такая же история произошла с самим Наполеоном! Об этом-то и молчат французы.

Злые люди

1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.

Маня и Груня

Марина Пичугина, майор Следственного комитета, или просто Маня, решает оставить Москву и переехать в маленький городок Савельевск. Это не результат интриг или давления, а осознанное желание самой Пичугиной. Выросшая в детском доме, она надеется найти своего отца, которого долгое время считала погибшим. Переезд в провинцию также служит ей способом отвлечься от неудачной любви. Однако поиски отца оказываются гораздо более запутанными и опасными, чем Маня ожидала. Забыть о прошлом оказывается практически невозможно, а новые коллеги не принимают ее как равную. Они сомневаются в ее способности быть следователем, тем более на должности старшего, и не могут представить ее в роли начальницы. К тому же на плечи хрупкой девушки сваливается забота о своенравной овчарке по имени Груня, что добавляет ей еще больше проблем.

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