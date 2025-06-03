Жильё в Канаде: провинции отстают, несмотря на усилия федерального правительства и городов

Пока федеральное правительство и канадские города наращивают темпы расширения предложения жилья, провинции по-прежнему не спешат брать на себя ответственность за строительство качественного жилья. Такой вывод содержится в свежем докладе Рабочей группы по вопросам жилья и климата, опубликованном в четверг.

Неутешительные оценки

Ни одна провинция не получила оценку выше, чем C+ в этом «табеле», оценивающем политику по ускоренному и устойчивому строительству жилья. Федеральное правительство получило наивысшую оценку — B, в то время как Альберта оказалась в самом низу списка с D+. Остальные провинции, включая Квебек и Британскую Колумбию, получили C+ — это лучший результат среди провинций, но всё ещё недостаточный.

По словам Майка Моффата, автора доклада, именно у провинций «больше всего рычагов воздействия», но «именно они сделали меньше всего». До сих пор часто критиковали Оттаву и города за бюрократию и медлительность, но теперь именно провинции должны отчитаться за свои действия.

Неравномерная политика и сохраняющиеся проблемы

В докладе отмечаются усилия по стимулированию строительства быстровозводимого жилья, устранению рыночных пробелов, увеличению плотности застройки и картированию зон риска. Однако между провинциями наблюдается большая разница. Например, Саскачеван и Онтарио успешно строят вдали от зон высокого риска, но с трудом увеличивают плотность в городах.

В Квебеке оценка C+ отражает определённый прогресс, однако медленное оформление разрешений и высокие издержки сдерживают развитие. В Альберте активность на рынке нового жилья объясняется, в первую очередь, инициативой городов Калгари и Эдмонтона, а не провинциальной политикой.

Альберта — аутсайдер

Альберта, привлекающая множество новых жителей благодаря эффективной маркетинговой кампании, также должна нести ответственность за растущий спрос на жильё. Как отмечается в докладе, одного только участия частного сектора недостаточно: необходимы и государственные меры для обеспечения устойчивости, безопасности (например, с учётом угрозы лесных пожаров) и развития социального жилья.

Рекомендации рабочей группы

В докладе подчёркивается важность смешанного подхода: сильный частный сектор и государственное вмешательство для устранения пробелов, картирования зон наводнений и упрощения правил застройки. Также отмечается, что прогресс должен оцениваться только по реально реализованным мерам, а не по законопроектам, находящимся на рассмотрении.

Наконец, федеральный Фонд ускорения строительства жилья демонстрирует успехи, но требует наличия механизмов контроля, чтобы города действительно выполняли свои обязательства после получения финансирования.

Вывод

Главный посыл доклада ясен: без более активного участия провинций жилищный кризис в Канаде будет сохраняться. Именно провинции обладают ключевыми возможностями для ускорения строительства доступного, устойчивого и отвечающего потребностям населения жилья.

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