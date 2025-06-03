Туристический поток в США сокращается: иностранцы предпочитают другие направления

За последние четыре недели в главные аэропорты США прибыло около 1,9 миллиона иностранцев — это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные погранично-таможенной службы США. Падение наблюдается в разгар традиционного туристического сезона, когда обычно в страну приезжает множество отдыхающих.

Эксперты отмечают, что всё больше туристов отказываются от поездок в США в пользу Европы или путешествий по своим странам. Среди причин — ужесточение иммиграционной политики администрацией Дональда Трампа, введение новых правил обязательной регистрации для иностранцев, а также сообщения о задержаниях и депортациях на границе. Некоторые туристы признаются, что таким образом выражают протест против политики Белого дома.

По данным аналитической компании Cirium, бронирование авиарейсов на лето из Европы в США снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно сокращение числа туристов из Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и Италии. Так, количество авиапассажиров из Канады уменьшилось на 20%, а пересекающих сухопутную границу — на 35%. На лето канадцы забронировали на 22% меньше авиабилетов в США.

Специализированное издание Tourism Economics пересмотрело свои прогнозы: если ранее ожидался рост расходов иностранных туристов в США на 16%, теперь прогнозируется падение на 5% (или на $8,5 млрд).

В целом, эксперты связывают снижение турпотока с ужесточением иммиграционных правил и общей напряжённостью вокруг въезда в США, что делает страну менее привлекательной для иностранных гостей.

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