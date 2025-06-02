Рынок недвижимости Квебека выделяется на фоне спада в остальной Канаде

Квебек — в лидерах по росту цен
На этом фоне Квебек и Новая Шотландия показывают рекордные показатели. В Квебеке референсная цена MLS выросла на 9,2%, что свидетельствует о силе рынка даже в условиях экономической неопределённости. Количество сделок с недвижимостью в провинции также увеличилось на 10% за год, тогда как в Онтарио оно упало на 20,2%, а в Британской Колумбии — на 14,6%.
Доступность жилья — ключевой фактор
Доступность жилья стала одной из главных причин такой динамики. Несмотря на схожий уровень среднегодовых доходов (от 45 300 до 47 700 долларов) в разных провинциях, цены на дома в Онтарио и Британской Колумбии на 55–85% выше, чем в Квебеке и Альберте. Это сдерживает спрос в более дорогих регионах, тогда как Квебек остаётся привлекательным и доступным для покупателей.
Уровень безработицы способствует стабильности
Уровень безработицы в Квебеке составляет 6% — это сопоставимо с Британской Колумбией (6,2%) и значительно ниже, чем в Онтарио (7,8%). Это также поддерживает стабильность на рынке недвижимости провинции.
Итоги
Благодаря лучшей доступности жилья и относительно стабильной экономике, рынок недвижимости Квебека продолжает расти и выделяться на фоне остальной Канады. Пока в других провинциях покупатели и продавцы проявляют осторожность, Квебек укрепляет позиции одного из самых динамичных и устойчивых рынков страны.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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