Рынок недвижимости Квебека выделяется на фоне спада в остальной Канаде

Пока канадский рынок недвижимости переживает заметный спад, Квебек демонстрирует уверенный рост и устойчивость. Согласно последним данным, средняя цена домов по стране за год снизилась на 3,9%, а количество сделок — на 7,5%. Основная причина этого — потеря динамики в Онтарио и Британской Колумбии, где цены вернулись к уровню 2021 года.

Квебек — в лидерах по росту цен

На этом фоне Квебек и Новая Шотландия показывают рекордные показатели. В Квебеке референсная цена MLS выросла на 9,2%, что свидетельствует о силе рынка даже в условиях экономической неопределённости. Количество сделок с недвижимостью в провинции также увеличилось на 10% за год, тогда как в Онтарио оно упало на 20,2%, а в Британской Колумбии — на 14,6%.

Доступность жилья — ключевой фактор

Доступность жилья стала одной из главных причин такой динамики. Несмотря на схожий уровень среднегодовых доходов (от 45 300 до 47 700 долларов) в разных провинциях, цены на дома в Онтарио и Британской Колумбии на 55–85% выше, чем в Квебеке и Альберте. Это сдерживает спрос в более дорогих регионах, тогда как Квебек остаётся привлекательным и доступным для покупателей.

Уровень безработицы способствует стабильности

Уровень безработицы в Квебеке составляет 6% — это сопоставимо с Британской Колумбией (6,2%) и значительно ниже, чем в Онтарио (7,8%). Это также поддерживает стабильность на рынке недвижимости провинции.

Итоги

Благодаря лучшей доступности жилья и относительно стабильной экономике, рынок недвижимости Квебека продолжает расти и выделяться на фоне остальной Канады. Пока в других провинциях покупатели и продавцы проявляют осторожность, Квебек укрепляет позиции одного из самых динамичных и устойчивых рынков страны.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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