Малый бизнес в Town of Mount Royal страдает из-за стройки Hydro-Québec

В Town of Mount Royal (TMR) на острове Монреаль крупный строительный проект Hydro-Québec стал настоящим испытанием для местных предпринимателей. С конца апреля на улицах Jean-Talon West и Lucerne Road ведутся масштабные работы по прокладке подземной линии электропередачи, из-за чего движение частично перекрыто, а доступ к магазинам и сервисам сильно осложнён.

Владельцы бизнеса утверждают: о многомесячной стройке их предупредили всего за пару недель до начала работ. Для некоторых это обернулось катастрофическими последствиями.

«Я уже потерял половину выручки», — рассказывает Амит Бахар, владелец автомойки, работающий здесь 18 лет. — В солнечные дни раньше стояло в очереди до 15 машин. Сейчас — ни одной: клиенты просто не могут добраться до меня».

Основной подъезд к автомойке теперь перекрыт для северного направления, а южная полоса открыта только частично. Чтобы попасть на мойку, водителям приходится делать длинный объезд, что отпугивает многих.

Схожие трудности испытывает и владелец кафе District Bagel Шалом Грюнвальд: «В такую погоду раньше у нас не было свободных мест ни на террасе, ни внутри. Сейчас заходят лишь единицы. Ради одного сэндвича мало кто поедет в объезд на 15–20 минут».

Предприниматели жалуются на недостаток коммуникации и поддержки со стороны Hydro-Québec. На просьбы о компенсации или помощи им предложили обращаться к юристам. «Как малый бизнес может бороться с государственной корпорацией? У них — все ресурсы, а мы просто пытаемся выжить», — говорит Бахар.

В Hydro-Québec заявляют, что основные работы завершатся к 6 июня, а весь проект — к 5 сентября. Компания отмечает, что предпринимателей информировали заранее, а для снижения неудобств установлены объездные маршруты, указатели и даже присутствует полиция в часы пик. Однако финансовую компенсацию бизнесу выплачивать не планируют, ссылаясь на общественную значимость проекта.

Для местных предпринимателей это слабое утешение. «Мы работаем по семь дней в неделю, платим налоги, а теперь всё, что строили годами, может быть разрушено за пару месяцев», — говорит Бахар. Он подчёркивает, что такие проблемы испытывают сотни малых бизнесов по всему Монреалю.

Редакция отмечает:

Пока Hydro-Québec реализует важные инфраструктурные проекты, малый бизнес оказывается в зоне риска. Вопрос компенсаций и поддержки предпринимателей остаётся открытым.

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