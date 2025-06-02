Смертельное ДТП на Западном острове Монреаля: один погиб, двое в больнице

В субботу ранним утром в районе Dollard-des-Ormeaux на Западном острове Монреаля произошла трагедия: в результате серьёзного ДТП погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Около 3:45 утра жители улицы Spring Garden были разбужены сильным ударом — автомобиль на высокой скорости врезался в дерево неподалёку от пересечения с улицей Fabre. Очевидцы сразу же вызвали экстренные службы.

«Когда полиция прибыла на место, спасатели уже извлекали людей из искорёженной машины. В салоне находились трое мужчин: водитель и два пассажира», — рассказала Каролин Шеврефиль, представитель полиции Монреаля (SPVM).

Один из пассажиров, 26-летний мужчина, скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир, оба 27 лет, были срочно доставлены в больницу. Их состояние пока не уточняется.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать высокая скорость. Для расследования обстоятельств трагедии на месте работала специальная группа по анализу ДТП, территория вокруг машины была оцеплена.

Полиция продолжает выяснять детали происшествия и призывает возможных свидетелей обратиться с информацией.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.