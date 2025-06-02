В Квебеке вступили в силу новые правила для коммерческих вывесок на французском языке

С 1 июня в Квебеке начали действовать новые положения закона о французском языке (Bill 96), которые ужесточают требования к коммерческим вывескам, маркировке товаров и использованию французского языка в бизнесе.

Основные изменения

Теперь на всех наружных вывесках предприятий французский текст должен занимать как минимум в два раза больше места, чем текст на любом другом языке. Министерство французского языка Квебека подчёркивает, что эти меры направлены на обеспечение «очевидного преобладания французского» в общественном пространстве.

Что касается маркировки продукции, теперь все сведения о составе, цвете, запахе и других характеристиках товара обязательно должны быть на французском языке — непосредственно на продукте или на прикреплённой к нему этикетке. Исключение составляют только название продукта и название компании, которые могут оставаться на другом языке.

Переходный период

Товары, не соответствующие новым требованиям, могут находиться в продаже до 1 июня 2027 года, если они были произведены до 1 июня 2025 года и если французская версия торговой марки не была зарегистрирована до 26 июня 2024 года.

Ужесточение контроля в компаниях

Компании с численностью от 25 до 49 сотрудников, работающие более шести месяцев, теперь обязаны зарегистрироваться в Офисе французского языка Квебека и начать процесс францизации.

Контекст

Законопроект 96 (ныне — Закон о статусе французского как единственного официального и общего языка Квебека) был принят в июне 2022 года и внёс существенные изменения в Хартию французского языка, закрепив за французским статус единственного официального языка провинции.

Введение новых правил вызвало дискуссии среди предпринимателей и представителей англоязычного сообщества, однако власти подчёркивают: меры призваны укрепить позиции французского языка и защитить культурную идентичность Квебека.

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