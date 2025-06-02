Квебек отправляет пожарных и авиацию на помощь соседним провинциям

Пока лесные пожары продолжают бушевать в западных и центральных регионах Канады, Квебек объявил о масштабной поддержке пострадавших провинций. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Франсуа Лего.

Уже во вторник в Альберту выезжает специализированная команда по управлению чрезвычайными ситуациями, а в Манитобу направляются три отряда по 20 пожарных каждый. Два самолёта-амфибии CL-415 из Квебека уже работают в Саскачеване, ещё два — в Онтарио, помогая тушить огонь с воздуха.

«Саскачеван, Альберта, Манитоба и Онтарио переживают тяжёлое время из-за лесных пожаров. Премьер-министры этих провинций могут рассчитывать на нашу поддержку и помощь SOPFEU. Мы с вами всем сердцем», — подчеркнул Франсуа Лего в своём обращении.

Министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель отметил, что благодаря прошедшим дождям ситуация в самой провинции стабилизировалась, что позволяет высвободить ресурсы для помощи другим регионам.

В пятницу правительство Квебека сняло запрет на открытый огонь в лесах — впервые за несколько недель. В зоне интенсивной защиты на территории провинции не осталось активных очагов возгорания, сообщает агентство SOPFEU.

Масштаб эвакуации

В Манитобе за последние дни свои дома были вынуждены покинуть 17 000 жителей, в Саскачеване эвакуированы более 4 000 человек. В обеих провинциях действует режим чрезвычайной ситуации, огонь угрожает отдалённым северным посёлкам и инфраструктуре.

Взаимопомощь и солидарность

В борьбе с огнём задействованы не только местные службы, но и федеральные силы, а также пожарные из других провинций. Квебек вновь демонстрирует межрегиональную солидарность, направляя специалистов и технику на помощь соседям.

Лесные пожары становятся всё более частым и разрушительным явлением для Канады. В условиях изменяющегося климата и экстремальной жары только совместные усилия всех провинций могут помочь справиться с масштабной угрозой.

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