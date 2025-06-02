Водители автобусов и машинисты метро Монреаля проголосовали за бессрочную забастовку

Помимо водителей автобусов и операторов метро, профсоюз CUPE представляет также работников станций и водителей спецтранспорта для людей с ограниченными возможностями — всего около 4 500 сотрудников STM.
Причины конфликта
Профсоюз отмечает, что руководство STM продолжает выдвигать «существенные требования» к персоналу, особенно в вопросах графика работы, баланса между работой и личной жизнью, а также гарантий занятости. Кроме того, среди спорных тем остаются повышение зарплат и планы по частичной приватизации услуг спецтранспорта для маломобильных пассажиров.
«Это решение далось нам нелегко, но наши члены высказались единогласно. Они требуют уважения, достойных условий труда и справедливой оплаты, отражающей их ключевую роль в жизни жителей Монреаля», — заявил Фредерик Терриен, председатель местной секции CUPE 1983.
Коллективный договор работников истёк ещё 5 января, и переговоры по его продлению зашли в тупик.
Забастовка на фоне крупных событий
Ранее на прошлой неделе профсоюз работников технического обслуживания STM объявил о начале собственной забастовки с 9 июня. Это совпадает с проведением в Монреале этапа Формулы-1, что может серьёзно осложнить транспортную ситуацию в городе.
Вывод:
Монреаль может столкнуться с масштабными перебоями в работе общественного транспорта уже в ближайшие недели, если стороны не придут к компромиссу. Профсоюзы требуют не только повышения зарплат, но и улучшения условий труда, а также гарантий занятости на фоне возможной приватизации отдельных сервисов STM.
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