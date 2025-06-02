Водители автобусов и машинисты метро Монреаля проголосовали за бессрочную забастовку

Водители автобусов и машинисты метро, работающие в Société de transport de Montréal (STM), накануне вечером практически единогласно поддержали проведение давления на работодателя вплоть до бессрочной всеобщей забастовки. Как сообщает профсоюз канадских служащих (CUPE), за соответствующий мандат на общем собрании проголосовали 99% членов местной секции.

Помимо водителей автобусов и операторов метро, профсоюз CUPE представляет также работников станций и водителей спецтранспорта для людей с ограниченными возможностями — всего около 4 500 сотрудников STM.

Причины конфликта

Профсоюз отмечает, что руководство STM продолжает выдвигать «существенные требования» к персоналу, особенно в вопросах графика работы, баланса между работой и личной жизнью, а также гарантий занятости. Кроме того, среди спорных тем остаются повышение зарплат и планы по частичной приватизации услуг спецтранспорта для маломобильных пассажиров.

«Это решение далось нам нелегко, но наши члены высказались единогласно. Они требуют уважения, достойных условий труда и справедливой оплаты, отражающей их ключевую роль в жизни жителей Монреаля», — заявил Фредерик Терриен, председатель местной секции CUPE 1983.

Коллективный договор работников истёк ещё 5 января, и переговоры по его продлению зашли в тупик.

Забастовка на фоне крупных событий

Ранее на прошлой неделе профсоюз работников технического обслуживания STM объявил о начале собственной забастовки с 9 июня. Это совпадает с проведением в Монреале этапа Формулы-1, что может серьёзно осложнить транспортную ситуацию в городе.

Вывод:

Монреаль может столкнуться с масштабными перебоями в работе общественного транспорта уже в ближайшие недели, если стороны не придут к компромиссу. Профсоюзы требуют не только повышения зарплат, но и улучшения условий труда, а также гарантий занятости на фоне возможной приватизации отдельных сервисов STM.

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