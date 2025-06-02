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Новости Художники из Wagar Adult Education Centre переписывают историю искусства

Художники из Wagar Adult Education Centre переписывают историю искусства

Степан Артемьевский Июн 2, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

В Центре образования для взрослых Wagar в Монреале искусство становится не просто творчеством, а способом изменить привычный взгляд на историю. Для студентов программы Art Seen, таких как Виктория МакИнтош, занятия живописью — это не только развитие навыков, но и возможность уйти от повседневных забот. «В студии я словно убегаю от реальности», — делится Виктория, проводящая за мольбертом почти каждый будний день.

 

В программе Art Seen участники пробуют себя в живописи, графике, создании комиксов и коллажей. Здесь нейроразнообразные художники получают не только пространство для творчества, но и новый смысл жизни. «Когда я пришёл в центр, я стал лучше рисовать. Это большая работа, и я вкладываю в неё душу», — говорит ещё один участник, Мэттью Бразервуд.

Проект реализуется в партнёрстве с Центром визуальных искусств Монреаля и Англоязычным школьным советом Монреаля (EMSB). Его цель — помочь нейроразнообразным взрослым не только совершенствовать мастерство, но и получить навыки для самостоятельного ведения творческого бизнеса. Руководитель программы Анна Персикилли подчёркивает: «Мы не просто учим искусству, мы даём инструменты для самостоятельной жизни и работы».

Сейчас все участники готовятся к важному событию — выставке в галерее McClure, которая пройдёт с 12 по 22 июня. Экспозиция под названием «Воссозданные» — это не просто показ работ, а попытка изменить саму историю искусства. «Многие группы людей были исключены из классической истории искусства, — объясняет Персикилли. — В этот раз студенты буквально разрывают старые учебники по истории искусства и создают из них новые произведения. Это их способ заявить: “Я здесь, и я хочу быть частью истории”».

С каждым мазком и новым коллажем художники из Wagar Adult Education Centre не только создают искусство, но и расширяют представление о том, кто достоин быть вписанным в историю. Выставка приглашает всех жителей Монреаля стать свидетелями этой новой, инклюзивной главы.

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