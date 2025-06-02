Художники из Wagar Adult Education Centre переписывают историю искусства

В Центре образования для взрослых Wagar в Монреале искусство становится не просто творчеством, а способом изменить привычный взгляд на историю. Для студентов программы Art Seen, таких как Виктория МакИнтош, занятия живописью — это не только развитие навыков, но и возможность уйти от повседневных забот. «В студии я словно убегаю от реальности», — делится Виктория, проводящая за мольбертом почти каждый будний день.

В программе Art Seen участники пробуют себя в живописи, графике, создании комиксов и коллажей. Здесь нейроразнообразные художники получают не только пространство для творчества, но и новый смысл жизни. «Когда я пришёл в центр, я стал лучше рисовать. Это большая работа, и я вкладываю в неё душу», — говорит ещё один участник, Мэттью Бразервуд.

Проект реализуется в партнёрстве с Центром визуальных искусств Монреаля и Англоязычным школьным советом Монреаля (EMSB). Его цель — помочь нейроразнообразным взрослым не только совершенствовать мастерство, но и получить навыки для самостоятельного ведения творческого бизнеса. Руководитель программы Анна Персикилли подчёркивает: «Мы не просто учим искусству, мы даём инструменты для самостоятельной жизни и работы».

Сейчас все участники готовятся к важному событию — выставке в галерее McClure, которая пройдёт с 12 по 22 июня. Экспозиция под названием «Воссозданные» — это не просто показ работ, а попытка изменить саму историю искусства. «Многие группы людей были исключены из классической истории искусства, — объясняет Персикилли. — В этот раз студенты буквально разрывают старые учебники по истории искусства и создают из них новые произведения. Это их способ заявить: “Я здесь, и я хочу быть частью истории”».

С каждым мазком и новым коллажем художники из Wagar Adult Education Centre не только создают искусство, но и расширяют представление о том, кто достоин быть вписанным в историю. Выставка приглашает всех жителей Монреаля стать свидетелями этой новой, инклюзивной главы.

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