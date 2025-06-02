В Квебеке арендаторов заносят в черный список за защиту своих прав

Когда Стив, житель города Шербрук (Квебек), передал свой договор аренды и уехал по обмену в Австралию, он не мог предположить, что защита своих прав обернётся для него настоящей дискриминацией на рынке жилья. После того как Стив выиграл три дела против бывшего арендодателя в Трибунале по вопросам жилья (TAL), он оказался в негласном «черном списке» арендаторов — теперь многие владельцы квартир считают его «проблемным жильцом».

Цена за принципиальность

Стив рассказал, что после победы в суде найти новое жильё стало практически невозможно. Один из потенциальных арендодателей прямо заявил: «Я не хочу, чтобы вы потом подали на меня в TAL». По словам Стива, он не собирался конфликтовать с новыми хозяевами, а лишь защищал себя от прежнего владельца, который пытался удваивать арендную плату при каждом продлении договора.

Как всё началось

В 2021 году Стив переехал из Монреаля в Шербрук по работе и снял квартиру за 1200 долларов в месяц. Позже он выяснил, что эта цена значительно завышена: обещанного ремонта не было, в квартире отсутствовали базовые удобства, а в ванной даже росли грибы из-за плесени. Проверив раздел G договора аренды (где указывается минимальная арендная плата за последние 12 месяцев), Стив обнаружил, что предыдущий жилец платил всего 600 долларов — арендодатель фактически удвоил цену.

Система работает против арендаторов

Стив обратился в TAL и выиграл все три дела. Однако теперь, по его словам, арендодатели отказываются сдавать ему жильё, опасаясь, что он будет «слишком требовательным» и снова обратится в суд. Эксперты отмечают, что ситуация Стива — не исключение. Из-за острого дефицита жилья в провинции владельцы квартир могут позволить себе выбирать арендаторов и избегать тех, кто защищает свои права.

Последствия для рынка жилья

Правозащитники утверждают, что практика негласного «черного списка» арендаторов подрывает суть жилищного законодательства Квебека, которое должно защищать жильцов от произвола. Теперь многие опасаются отстаивать свои права, чтобы не оказаться в изоляции на рынке аренды.

Стив и другие арендаторы, оказавшиеся в подобной ситуации, сталкиваются не только с трудностями поиска жилья, но и с риском быть навсегда отрезанными от возможности снимать достойное жильё.

Что делать?

Организации по защите прав арендаторов требуют ужесточения контроля за дискриминацией и введения мер, которые не позволят владельцам жилья наказывать людей за законную защиту своих интересов. Пока же, отмечают эксперты, ситуация только усугубляется, а права арендаторов остаются под угрозой.

Вывод:

В Квебеке защита своих прав на рынке аренды может обернуться для жильца настоящей изоляцией. Пока власти не примут меры против негласных «черных списков», многие арендаторы будут бояться отстаивать справедливость, опасаясь остаться без крыши над головой.

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