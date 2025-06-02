Марк-Андре Бланшар назначен новым руководителем аппарата премьер-министра Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни сделал стратегический выбор, назначив на ключевой пост руководителя своего аппарата опытного квебекца, хорошо знакомого с деловым миром и дипломатией. С июля эту должность займет Марк-Андре Бланшар — бывший посол Канады при ООН и экс-вице-президент Кассы депозитов и размещения Квебека (CDPQ), сообщает Radio-Canada.

Новый лидер с богатым опытом

Бланшар сменит на посту Марко Мендичино, который занимал эту должность во время переходного периода и в первые недели работы нового правительства. В официальном заявлении Марк Карни поблагодарил Мендичино за преданность и труд, подчеркнув, что его вклад был важен для плавного начала работы кабинета.

Премьер-министр отметил, что Бланшар — один из самых уважаемых юристов, управленцев и дипломатов Канады, обладающий уникальным опытом в инвестициях, госуправлении и международных делах.

Вызовы и приоритеты

Марк-Андре Бланшар приступает к работе в напряжённый период: Оттава ведёт сложные переговоры с администрацией Дональда Трампа о новом торгово-безопасностном соглашении между Канадой и США. На этом фоне Вашингтон объявил о намерении удвоить пошлины на канадскую сталь и алюминий.

Внутри страны правительство Карни готовит законы о снижении налогов и ускорении одобрения крупных инфраструктурных проектов национального значения. Одновременно ставится задача снять торговые барьеры между провинциями и реализовать масштабные инвестиционные инициативы, несмотря на рост напряжённости в федерации — в частности, из-за дебатов о независимости Альберты и споров о строительстве новых трубопроводов.

Квебекский акцент и экономический профиль

Назначение Бланшара — сигнал о желании нового правительства укрепить экономическую команду и учесть интересы Квебека, который сыграл ключевую роль в победе Карни на выборах. Внутри Либеральной партии давно обсуждалось, что в окружении предыдущего премьера Джастина Трюдо не хватало представителей Квебека, что вызывало недовольство в провинции.

Теперь команда Карни получает влиятельного советника с глубокими связями в деловых и политических кругах Квебека, что может стать важным фактором для продвижения экономических и инфраструктурных реформ.

Вывод:

Назначение Марка-Андре Бланшара на пост руководителя аппарата премьер-министра Канады — это не только признание его заслуг, но и стратегический шаг для усиления экономического и квебекского влияния в правительстве на фоне новых вызовов внутри страны и на международной арене.

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